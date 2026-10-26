Elektrėnų mariose susidūrus vandens motociklams sužaloti du asmenys: policija ieško liudytojų

Kaip pirmadienį pranešė Vilniaus apskrities policija, kriminalistai atlieka ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už sunkų bei nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo.
Pradėtas tyrimas
Tyrimas pradėtas po to, kai birželio 28-ąją Elektrėnų mariose, pramogų poilsiavietėje „Wind Port“, susidūrė du vandens motociklai. Įvykio metu buvo sužaloti du asmenys, tempti vadinamąja padanga vienu iš motociklų.
Policija įvykio liudytojus prašo skubiai susisiekti su vyriausiąja tyrėja Natalja Burbo telefono numeriais 85 271 6120, +370 607 89026, elektroniniu paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų numeriu 112.
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