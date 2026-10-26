Jonavoje – neblaivios pareigūnės ir neblaivaus vyro konfliktas

Incidentas vyko sekmadienį, apie 2 val. 5 min.
Alksnių g., gyvenamojo namo terasoje, neblaivus (2,44 prom.) vyras (gim. 1977 m.) ir neblaivi (1,55 prom.) moteris (Kauno apskr. VPK pareigūnė) (gim. 1984 m.) smurtavo vienas prieš kitą.
Moteris, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai, vyras į gydymo įstaigą nesikreipė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.
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