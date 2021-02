Ekspertų tarybos pakviestas specialistas išrėžė visą tiesą į akis: „Abejoju, ar daugiau kvies“

Praėjusį penktadienį į ekspertų tarybos karantino grupės pasitarimą pakviestas LSMU Fiziologijos ir farmakologijos instituto lektorius Rimas Jankūnas ekspertų tarybai teigė, kad jau vertėtų atšaukti visuotinę kaukių dėvėjimo prievolę, ją paliekant žmonių susibūrimo vietose ir ten, kur neišeina laikytis 1-2 metrų atstumo.

Prabudęs naktį R. Jankūnas į „Facebook“ surašė kritišką postą apie šį susitikimą. Pasak jo, žmonės turi teisę žinoti, iš kur „atsiranda antimoksliniai sprendimai ir nekaltinti visos Ekspertų tarybos“.

„Abejoju, ar daugiau kvies. Jei būčiau neabejojęs, koks yra sprendimas – tai tikrai nebūčiau nieko sugalvojęs rašyti. Jei Mindaugas Stankūnas (patariamosios ekspertų tarybos narys – aut. past.) mano, kad jam pasirodė kitaip, bet man pasirodė – taip“, – tv3.lt kalbėjo specialistas R. Jankūnas.

Specialistui sukėlė siaubą Dulkio žodžiai

Pasak lektoriaus R. Jankūno, praėjusios savaitės pradžioje jis pamatė „antimokslinius teiginius“, kad kaukių lauke nereikėtų tik pasiekus scenarijų A. Apie tai praėjusį pirmadienį kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

„Kaukių lauke reikės tol, kol atvejų skaičius pasieks 25 atvejus iš 100 tūkst. gyventojų – man tai kelia siaubą. Labai apsidžiaugiau, kai gavau Mindaugo Stankūno kvietimą dalyvauti pasitarime, kuriame šis klausimas svarstomas. Akivaizdu, kad reikėjo jį apsvarstyti.

Dar gražiau buvau nustebintas, kai praktiškai nebuvo jokių nuomonių susikirtimo su specialistais, nes tiek Pasaulio sveikatos organizacijos, tiek Europos ligų kontrolės centro rekomendacijos aiškios – kaukės lauke yra nereikalingos, išskyrus atvejus, kai yra žmonių susibūrimai, arba neišeina išlaikyti 1-2 metrų atstumo“, – pažymėjo R. Jankūnas.

Pasak lektoriaus, buvo akivaizdu, kad visiems ekspertams ir specialistams tai yra aišku. Pasak jo, priešingus argumentus kėlė tik vienas žmogus, kuris yra iš kitos srities.

„Kitaip manė tik vienas tūlas pilietis, neturintis medicininio išsilavinimo, o apie kaukes žinantis tiek, kiek girdėjo per televiziją. Tasai pradėjo filosofuoti ir sužlugdė siūlymo Vyriausybei priėmimą. Tikiuosi, neparašiau daugiau negu galima viešinti, bet va prabudau naktį ir supratau, kad negaliu tylėti. Žmonės turi teisę žinoti, iš kur atsiranda antimoksliniai sprendimai ir nekaltinti visos Ekspertų tarybos“, – socialiniame tinkle šeštadienio naktį rašė R. Jankūnas.

„Jei būčiau buvęs tikras penktadienį vakare, kad tai bus svarstoma ir karantino grupė apsisprendė – tai tikrai nebūčiau naktį prabudęs ir pradėjęs rašyti postų. Dabar ką matau, tai taip, siūlymai bus ir tikiuosi, kad sprendimai bus.

Penktadienį buvo mintis, kad reikia atidėti, pagalvoti ir buvo užsiminta, kad kitą savaitę (šiandien – aut. past.) posėdžio nebus, bet bent jau aš negirdėjau ir nesusidarė įspūdis, kad artimiausiu metu šis klausimas bus keliamas“ , – tv3.lt komentavo R. Jankūnas.

R. Jankūnas teigia, kad Ekspertų taryboje nuolatos turi būti diskutuojama, bet svarbiausia, kokie sprendimai yra priimami: „Apie Ekspertų Tarybos kompetenciją reikia spręsti pagal jų sprendimus, adekvatumą ir jų naudą valdant situaciją.“

Jis siūlė Ekspertų tarybai skelbti ne tik pasitarimų protokolus, bet ir visus diskusijų įrašus: „Jei buvo įrašoma – tai paskelbkite įrašą ir bus aišku, kas čia teisus“, – ragino lektorius.

Zemlys-Balevičius: „Dabar gavosi keista situacija“

Patariamosios tarybos narys, bendrovės „Euromonitor International“ duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys-Balevičius naujienų portalui tv3.lt teigė, kad Ekspertų Tarybos Karantino grupės pasitarime penktadienį buvo kviečiami specialistai, kurie išsakė savo nuomones. Tarp jų buvo ir specialistas R. Jankūnas, kurio pozicija po pasitarimo nustebino.

„Klausimas – ar verta kviesti žmogų, kuris nesugeba kultūringai bendrauti? Ar nėra kitų specialistų, kurie gali normaliai komunikuoti? Dabar gavosi keista situacija“ , – pripažino V. Zemlys-Balevičius.

Ateinantį pirmadienį Ekspertų taryba ketina surengti dar vieną pasitarimą dėl kaukių dėvėjimo būtinumo ir suformuoti konkrečius siūlymus Vyriausybei.

„Kur mes skubame? Mes jau nešiojame jas visą žiemą, žiema baigiasi. Čia viena savaitė plius ar minus, turint omenyje, kad pas mus epidemiologinė situacija yra dar sudėtinga – tai nemanau, kad viena ar dvi savaitės kažką pakeis.

Vėlgi, ar mes norime priimti skubotus sprendimus, ar mes norime išdiskutuoti ir suprasti viską. Dar kartą išklausykime specialistų ir savaitės ar dviejų eigoje bus ekspertų nuomonė šiuo klausimu“, – teigia V. Zemlys-Balevičius.

Ekspertų tarybos narys sutiko su R. Jankūno išsakytomis mokslinėmis mintimis, kad kaukė lauke nėra reikalinga, kai aplink nėra žmonių, bet, pasak eksperto, šis sprendimas – atlaisvinti ar ne, – apima ir psichologinius dalykus.

„Aš nesu medikas ir specialistas, bet yra elementari logika – jei aplink tave lauke nieko nėra, tai kaukė nėra reikalinga. Aš su tuo sutinku. Bet vėlgi, mes tada pereiname į tokį psichologinį dalyką, jei žmogui pasakai, kad lauke kaukės nereikia, kai aplinkui nieko nėra – tai klausimas, ar jis ją užsidės, kai ir bus kas nors?

Tai ne mano sritis, atsiranda psichologija, medicina, mes turime visuomenės sveikatos ir medicinos ekspertų – aš jais pasitikiu. Yra moksliniai įrodymai, kuriuos citavo ir R. Jankūnas, kur sužymėtus rizikos su kaukėmis ir be kaukių – ten viskas logiška.

Kaukė yra labai svarbi viduje, o lauke priklauso nuo atstumo. Klausimas – kiek mes tą atstumą galime laikyti? Miestuose, spėju, kad tai sunkiau išlaikyti, kai eini gatve ir daugiau žmonių, bet kai kuriuose vietovėse gali eiti ir nesutikti nei vieno žmogaus. Tai gal tos kaukės lauke ir nereikia?“ – svarstė V. Zemlys-Balevičius.

Veryga: nėra gerai, kai į viešumą tai išeina

Buvęs sveikatos apsaugos ministras, dabartinis valstiečių frakcijos narys Seime Aurelijus Veryga taip pat įvertino susiklosčiusią situaciją tarp Ekspertų Tarybos ir specialistų. Pasak jo, gerai, kai atsiranda skirtingos nuomonės ir ekspertai pasiginčija, tačiau svarbu įvertinti, kas yra tikras ekspertas.

„Visada reikia įvertinti – ar tai tikrai yra ekspertai? Esu ne kartą pats tą klausimą kėlęs, kaip yra tampama ekspertu kažkurios srities. Jeigu žmogus skiria laiko analizei, mokslinių straipsnių paieškai, juos perskaito, surenka informaciją, pateikia – tai jis automatiškai dar netampa ekspertu. Tai tik entuziastas, kuris skiria tam laiko, pristato tam tikrus duomenis.

Tačiau nėra gerai, kai į viešumą tai išeina kaip pasipiktinimai, kodėl daroma ar nedaroma. Prisimenu istoriją, kuri man nutiko ir apie tai buvo daug eskaluojama socialiniuose tinkluose. Pandemijos pradžioje pasisakiau dėl kaukių ir tuo metu PSO organizacija buvo skeptiška dėl jų, sakė, kad jos nėra labai jau reikalingos, reikalingos tik specialistams, bet vėliau nuomonė keitėsi, kai atsirado daugiau duomenų ir informacijos, kad ne tik sveikatos priežiūros įstaigose, bet ir kituose vietose, kur žmonės susitinka, jos gali ir turi prasmę ir yra naudingos. Tuomet keitėsi ir mano pasisakymai. Bet žmonėms įstringa, randa įrašą ir tada sako, gal nupirko kažkas, kad persigalvojo.

Ekspertams reikėtų suprasti situacijos jautrumą, atsakomybę. Visi mes esame laisvi žmonės, laisvoje šalyje gyvename, esame laisvi savo nuomonę reikšti. Bet, aišku, būtų gerai, kad ekspertai komunikuotų vieningai. {...} Mums sunkiai sekasi su vieninga komunikacija ir tai ne vienintelis klausimas, kur sekasi labai sudėtingai ir visuomenei išeina skirtingos žinutės. Natūralu, kad žmonėms pavargus nuo tų priemonių ir kaukių, tai tokie pasisakymai, kad neišklausė, neišgirdo kitos nuomonės, tai dalį tų žmonių erzina tai“, – tv3.lt teigė A. Veryga.

A. Veryga pažymėjo, jog R. Jankūnas yra teisus ta prasme, jeigu žmonės toli vienas nuo kito ir jie nebendrauja – tai, aišku, kad ta kaukė nereikalinga, nes pats nuo savęs neužsikrėsi. Ta kaukė būnant vienam pačiam miške neturi prasmės.

„Bet kokia problema su žmonėmis? Jeigu ne visur ją reikia dėvėti – tai žmonės tiesiog ją užmiršta, neužsideda, ar užsideda ne laiku. Jeigu gatvėje eini ir 2 metrų atstumas, tai viskas tvarkoje būnant be kaukės, bet, jei žmogus priartėjo, ar trauksi iš kišenės ir dėliosies? Kaukės dėliojimasis irgi yra tam tikra procedūra, kurią reikia išlaikyti, tam tikrų vietų neliesti rankomis ir pan.

Matyt, kad kiti ekspertai turi argumentus, dėl ko tas kaukes reikia dar išlaikyti ir R. Jankūnas turi savo argumentus. Ekspertai sprendimus priima kolegialiai, bet būtų gerai, kad nekomunikuotų skirtingai“, – sako A. Veryga.

Buvęs ministras pažymi, kad situacijai gerėjant, tai yra logiška, kad ribojimus reikia peržiūrėti.

„Ten, kur nereikia, nereikalauti kaukių dėvėti. Tai yra ne tik sveikatos aspektas, nes didelis kiekis kaukių naudojimo teršia ir gamtą. {...} Tie, kurie priima sprendimą, turėtų įvertinti žmonių elgseną, net ir patogumą. Jei tą kaukę mieste vienoje vietoje reikės dėtis, o kitoje – nereikės, tai reikia taip pat pagalvoti, ar žmonės neužmirš, ar jiems nekils kažkokių kitokių problemų“, – sako A. Veryga.

Profesorius Stankūnas apie kaukių dėvėjimą: gerėjanti situacija leidžia sumažinti dabartinius reikalavimus

Lietuvoje koronaviruso situacija po truputį gerėja. Vyriausybė dar šią savaitę priėmė karantino atlaisvinimus, kuriais nuo pirmadienio sudaromos galimybės atsidaryti daliai paslaugas teikiančių verslų. Nepaisant to, situacija vis dar lieka sudėtinga, todėl karantinas – neatšaukiamas.

Profesorius M. Stankūnas šeštadienį savo „Facebook“ paskyroje paskelbė įrašą apie medicininių kaukių dėvėjimą. Teigiama, kad Ekspertų Tarybos pasitarime buvo suformuota bendra pozicija, kad gerėjant situacijai galima keisti ir kaukių dėvėjimo reikalavimus.

„Gerėjanti Lietuvos COVID-19 epidemiologinė situacija Vyriausybę ir prie jos esančią Ekspertų tarybą (ET) paskatina peržiūrėti vis daugiau šiuo metu galiojančių ribojimų. Jau visi girdėjote apie šios savaitės sprendimus, tad jų nekartosiu. Vakar pavakare įvyko ET Karantino grupės pasitarimas, kuriame buvo svarstomas medicininių kaukių dėvėjimo būtinumas. Ypač šių kaukių efektyvumas – nauda dėvint jas lauke, kai nėra aplink kitų asmenų arba šie atstumai yra pakankamai dideli (2 metrai ir daugiau). Kad geriau suprastume šį klausimą, tai į minimą posėdi be ET narių pakvietėm SAM, HI, LSMU Aplinkos ir darbo medicinos katedros atstovą ir visuomenėje dažnai kritiškai apie kaukių naudojimą pasisakantį mielą kolegą Rimą Jankūną.

Diskusija vyko apie 2 val., tačiau didelių prieštaravimų nebuvo. Praktiškai buvo suformuota bendra pozicija, kad pagerėjusi epidemiologinė situacija leidžia sumažinti dabartinius kaukių dėvėjimo reikalavimus iki naudojimo: 1) visais atvejais, kai esame patalpose; 2) atvirose vietose, kai negalima išlaikyti bent 2 metrų atstumo. Manau, kad tik laiko klausimas, kada ši formuluotė įsigalios“, – rašo profesorius.

Tiesa, jis patikslino, kada būtų įmanoma, kad toks sprendimas būtų priimtas.

„<...> Vakar posėdžio metu buvo pasakyta, kad po tokių pasitarimų Karantino grupė suformuluoja labai konkrečius siūlymus dėl vienų ar kitų sprendimų. Jie yra svarstomi visos ET posėdyje, kuriame dalyvauja ir Ministrė Pirmininkė, Sveikatos apsaugos ministras, SAM, Vyriausybės kanceliarijos atstovai ir pan.

Šiame pasitarime jau yra priimamas protokolinis sprendimas, kuriam turi pritarti / nepritarti Vyriausybė. ET posėdžiai vyksta pirmadieniais vakare. Kadangi sekantis pirmadienis yra prieš Vasario 16, tai jo nedarome. Sekantis posėdis bus tik po savaitės. Tai buvo nuspręsta, kad sekančią savaitę Karantino grupė susitiks dar kartą ir pasiūlys labai aiškią formuluotę dėl šio ribojimo.

Labai noriu tikėti, kad kolega tai padarė netyčinę komunikacinę klaidą, o ne sąmoningą klaidinimo žingsnį diskredituojant visą Ekspertų tarybą bei Vyriausybę“, – tikina profesorius M. Stankūnas.

Dulkys pasisakė apie kaukes lauke: jų nereikėtų tik pasiekus scenarijų A

Kol kas kaukių dėvėjimo visose viešose erdvėse atsisakyti neplanuojama, pareiškė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Jo teigimu, kol kas numatoma, kad kaukės lauke galėtų neprireikti pasiekus scenarijų A, kai sergamumas būtų 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų.

Anot ministro, su ekspertais šia tema diskutuota ir sutarta, kad tai efektyvi ir pigi priemonė, kuri kol kas turėtų išlikti.

„Yra nuomonių įvairovė, tai šiuo metu pagal mūsų numatomą ribojimų keitimo planą šiame etape kol kas yra numatyta, kad būtų neprivaloma atvirose erdvėse tik kai turėtume scenarijų A, kai atvejų skaičius būtų mažiau nei 25. Šitą diskusiją turėjome gana šviežią. Yra toks argumentas, kad tai pakankamai pigi priemonė ir, ekspertų manymu, pakankamai efektyvi – kainos ir kokybės santykis yra geras.

Tačiau, kaip minėjau, priemonių plano svarstymas bus vis intensyvesnis, tai neatmetu galimybės, kai matysime, kaip keičiasi skaičių dinamika, tos diskusijos ir dėl šios priemonės, ir kitų dalykų, gali sugrįžti. Bet kol kas pats šviežiausias sprendimas yra, kad jos turėtų būti iki scenarijaus A“, – po Vyriausybės pasitarimo aiškino A. Dulkys.

Portalas tv3.lt primena, kad šiuo metu Lietuva yra scenarijuje C, kai sergamumas siekia apie 350 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Šiuo metu kaukės vyresniems nei šešerių metų asmenims yra privalomos viešose vietose, išskyrus tam tikras išimtis.

Tuo metu ne visi specialistai sutinka, kad kaukių dėvėjimas lauke reikšmingai prisideda prie pandemijos valdymo. Prof. Sauliaus Čaplinsko teigimu, daugelyje šalių yra aiškiai įvardinta, kuriose viešose vietose kaukių dėvėjimas yra būtinas (privalomas), o kur tik rekomenduotinas.