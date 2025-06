Ekonomisto profesija šiandien: paklausa, atlyginimai ir perspektyvos

REKLAMA

Ekonomistų paklausa ir atlyginimai

Pagal naujausius darbo rinkos duomenis, ekonomistų atlyginimai Lietuvoje priklauso nuo patirties ir specializacijos, tačiau dažniausiai svyruoja nuo 1500 iki 3000 eurų į rankas. Vyresnieji analitikai ar auditoriai, turintys 3–5 metų patirtį, uždirba dar daugiau, ypač jei dirba tarptautinėse įmonėse.

„Ekonomistų paklausa yra tikrai didelė – kad ir ne tiesiogiai dirbant ekonomistu, bet ekonomikos studijų suteikiami privalumai yra ypač vertinami darbdavių, – sako Vilniaus kolegijos, Ekonomikos fakulteto absolventas Karolis Vasiliauskas, šiuo metu dirbantis audito įmonėje Grant Thornton Baltic AA, kur užima vyresniojo auditoriaus padėjėjo pareigas.

Kodėl verta rinktis ekonomisto kelią?

Pasak pašnekovo, pasirinkimas studijuoti ekonomiką buvo natūralus: „Nuo mažens domėjausi ekonomikos procesais, visada norėjosi suprasti, kodėl vyksta vienaip ar kitaip. Taip pat mėgau skaičiuoti pinigus, taupyti ir ieškoti, kaip investuoti turimas santaupas. Būtent todėl Verslo ekonomikos studijų programa Vilniaus kolegijoje mane iškart sudomino.“

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas kviečia visus, norinčius gilinti žinias verslo ekonomikos srityje, rinktis šiuolaikišką, praktika grįstą studijų programą. Čia studentai įgyja ne tik tvirtų teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, reikalingų šiuolaikinėje darbo rinkoje.

Ekonomisto profesija suteikia itin platų kompetencijų lauką – nuo mikro- ir makroekonominių procesų analizės iki finansų valdymo, verslo planavimo ar statistinių duomenų vertinimo. Toks žinių pagrindas leidžia dirbti ne tik siaurai vienoje srityje, bet ir suprasti, kaip veikia visas verslas ar net valstybinės institucijos. Be to, ekonomisto išsilavinimas yra puiki pradžia tiek karjerai versle, tiek viešajame sektoriuje, o norint – galima tęsti studijas magistrantūroje.

Tai – profesija tiems, kurie domisi pasauliu, mėgsta analizuoti, skaičiuoti, spręsti problemas ir siekia ne tik prisitaikyti prie pokyčių, bet ir juos prognozuoti.

Darbo pradžia ir karjeros startas

Nors ne visada dirbama griežtai pagal specialybę, verslo ekonomikos žinios praverčia itin plačiai. „Darbe mane supa procesai ir analizė, nors dirbu audito srityje. Pradėjau dirbti paskutiniais studijų metais, iškart po praktikos – įsitvirtinti tikrai nebuvo sudėtinga, nes studijos suteikė tvirtą pagrindą ir žinių bagažą užtikrintai darbo pradžiai“, – pasakoja absolventas.

Vilniaus kolegijos, Verslo ekonomikos studijų programa išsiskiria tuo, kad daug dėmesio skiriama praktikai ir realiems verslo atvejams, tad studentai jau studijų metu turi galimybę atlikti praktiką įmonėse, susipažinti su įvairių sektorių veikla, o dažnai ir rasti nuolatinį darbą. Tokia ankstyva praktinė patirtis leidžia ne tik įgyti profesinių įgūdžių, bet ir užmegzti vertingus kontaktus su darbdaviais.

Be to, verslo ekonomisto profesija pasižymi lankstumu – įgytas žinias galima pritaikyti įvairiose srityse: finansuose, audite, logistikoje, verslo valdyme, rinkodaroje ar net startuolių kūrime. Dėl to karjeros startas nebūtinai apsiriboja vien tik „ekonomisto“ pozicija – durys plačiai atveriamos į skirtingas profesines kryptis.

Svarbiausi įgūdžiai ir darbo pobūdis

Karolis Vasiliauskas dalijasi, kad pradėjus dirbti svarbiausia buvo: „Apskaitos išmanymas, ekonominių rodiklių skaičiavimas, gebėjimas analizuoti ir lyginti informaciją.“ Šiuo metu jis dirba su įvairių įmonių klientais, todėl tenka susidurti su skirtingais verslo modeliais, apskaitos principais ir situacijomis – tai skatina nuolat tobulėti.

Svarbiausi verslo ekonomisto profesijos įgūdžiai – tai ne tik gebėjimas mąstyti analitiškai, bet ir kritinis požiūris į duomenis, gebėjimas pastebėti dėsningumus, aiškiai pateikti išvadas ir bendrauti su įvairių sričių specialistais. Praktiniai gebėjimai dirbant su skaičiuoklėmis, statistinėmis ar apskaitos programomis – taip pat neatsiejama kasdienybės dalis.

Vilniaus kolegijos, Verslo ekonomikos studijos padeda tvirtai pasiruošti šiai realybei, nes mokymo procese orientuojamasi į praktines užduotis ir realius verslo pavyzdžius, o dėstytojai – savo sričių profesionalai – perteikia žinias per praktinių situacijų analizę.

Ar verta rinktis ekonomisto profesiją?

„Tikrai verta – nebijokite kylančių iššūkių. Įkopus į kalną, rezultatas bus tikrai saldus. Tapus ekonomistu atsiveria plačios galimybės – žinių spektras labai platus“, – svarstančius apie šias studijas padrąsina kolegijos absolventas.

Jis pabrėžia, kad šioje srityje svarbiausia yra kritinis mąstymas, noras tobulėti ir nebijojimas klysti, nes būtent klaidos moko labiausiai.

Daugiau apie Vilniaus kolegijos, Verslo ekonomikos studijas galite rasti čia.