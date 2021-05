Sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad įsakymas dėl Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovo Remigijaus Mažeikos nušalinimo jau paruoštas. To jis ėmėsi po to, kai sulaukė pranešimo iš Generalinės Prokuratūros. Be kita ko, ministras ragino išmokti atskirti mobingą nuo kitų sistemos problemų, nes be atvirų liudijimų nieko įrodyti nepavyks.