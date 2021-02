Dulkys – apie didesnį karantino atlaisvinimą: galimybė įžengti į B scenarijų, tikėtina, kovo pradžioje

„Skaičiai yra tokie, kokie yra, reiškia, mes visi kartu susitelkę galime juos paveikti“, – sako Arūnas Dulkys.

Pirmadienį pritarta Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (VESK) siūlymui leisti atnaujinti lauko slidinėjimo centrų veiklą. Taip pat pranešta, kad dar šią savaitę turėtų būti sprendžiama ir dėl kitų karantino ribojimų atšaukimo. Netrukus turėtų atsidaryti ne maisto prekių parduotuvės, turinčios atskirą įėjimą iš lauko, duris praverti būtų leista ir grožio salonams.

VESK siūlomus scenarijus Vyriausybė turėtų svarstyti dar šį trečiadienį.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys TV3 laidoje „Dienos komentaras“ pasakoja, kodėl pirmiausia buvo pasirinkti tokie karantino švelninimo žingsniai ir kada būtų galima tikėtis dar didesnio karantino atlaisvinimo.

Atnaujinti veiklą leidžia C scenarijus

Kaip laidoje sako ministras, ribojimus švelninti leidžia tai, kad Lietuva jau įžengė į C scenarijų. Dėl to galima laipsniškai atlaisvinti kai kuriuos ribojimus.

„Valstybės ekstremaliųjų situacijų (VESK) posėdyje buvo apskritai diskutuojama, dėl to platesnio, detalaus mąstymo, kaip žingsnis po žingsnio galėtume judėti toliau, nes vien tik aklas karantinas netenkina nei žmonių, nei Vyriausybės. Norėjome pateikti aiškesnį matymą.

Scenarijai yra grindžiami sergamumo rodikliais, teigiamų testų dalies mažėjimu, kalbama apie labai laipsnišką karantino atpalaidavimą. Vyriausybė dar trečiadienį turės dėl to spręsti.

Todėl buvo pasirinktos tokios sritys, kurios būtų tas pirmasis žingsnis: smulkiojo verslo, grožio paslaugų, prekybos ten, kur galima užtikrinti atskirus įėjimus, kur galima labai aiškiai riboti paslaugų gavėjų kiekį“, – laidoje „Dienos komentaras“ kalbėjo ministras A. Dulkys.

Paklaustas, kodėl nekalbama apie sporto klubų atidarymą, grupinių treniruočių atnaujinimą, A. Dulkys žada greitą sprendimą ir dėl jų, tačiau teigia, kad viskas priklausys nuo sergamumo statistikos.

„Panašu, kad bus judama ir šitų sričių atžvilgiu. Tačiau viską susiejame ne su konkrečiomis datomis, bet su sergamumo rodikliais, taip, kaip mums rekomenduoja ekspertai.

Manau, kad mes visuomenei galėsime galbūt jau šį trečiadienį pateikti po Vyriausybės pasitarimo aiškesnį matymą, kaip galėtų visose srityse jaustis žingsniai. Visi taptume šeimininkais, visi kartu siektumėme vieno tikslo žiūrėdami į tuos skaičius ir tada visose srityse matytumėm, ką galima padaryti“, – sako ministras.

Per kiek laiko būtų galima grįžti prie švelnesnio, iki gruodžio 15 d. galiojusio karantino, taip pat priklausytų nuo sergamumo rodiklių.

„Šiomis dienomis esame dėkingi Lietuvos žmonėms, kad mums pavyko iš to baisiojo D scenarijaus išžengti ir jau penktą dieną esame scenarijuje C, kada tie skaičiai yra žymiai mažesni, bet nepaisant to, yra dar labai didesni negu buvo pavasarį.

Tiek, kiek šiandien teko diskutuoti su duomenų analitikais, ekspertais, galimybė įžengti į scenarijų B, kuriame matytume jau ne mažiau kaip 500, bet, sakykim, sergamumo rodiklį mažiau kaip 100 tūkstančių, pagal tai, kaip dabar vyksta, galėtumėm tikėtis geriausiu atveju kovo pradžioje. Tačiau skaičiai yra tokie, kokie yra, reiškia, mes visi kartu susitelkę galime juos paveikti“, – kalba A. Dulkys.

Ministras sako, kad ribojimai bus švelninami palaipsniui, nebus kliaunamasi pavasario karantino metu naudotomis priemonėmis. Situacija pirmojo ir antrojo karantino metu skiriasi, tad skirsis ir ribojimų švelninimo taktika.

„Nepamirškime, kad tokie skaičiai, kokie pasirodė gruodžio mėnesio viduryje ir jo antroje pusėje, tai, kai pasižiūri į grafikus, Lietuvoje pavasario įvykių iš viso nebuvo, nes tie skaičiai yra tiek maži, kad jų net grafikuose nesimato.

Mūsų sergamumo rodikliai jau buvo pasiekę virš 1400 šimtui tūkstančių gyventojų 14 dienų bėgyje. Mes turėjome sveikatos apsaugos sistemą praktiškai ant griuvimo ribos. Kitų šalių greito atpalaidavimo patirtys parodė, kad vis tik nebuvo gerai įvertinama, kad reikia atidžiau tai matuoti ir nuosekliau palaipsniui tai daryti“, – sako A. Dulkys.

Spręs dėl „AstraZeneca“

Dar penktadienį Europos vaistų agentūra (EVA) patvirtino „AstraZeneca“ vakciną nuo Covid-19. Ketvirtadienį Vokietijos skiepijimo komisija paskelbė rekomenduojanti šia vakcina skiepyti tik jaunesnius nei 65 metų amžiaus žmones.

EVA viešame pranešime anksčiau nurodė, kad šiuo metu dar nėra pakankamai tyrimų rezultatų, kaip vakcina veikia vyresnius nei 55 metų amžiaus žmones, tačiau tikimasi, kad vakcina suteikia apsaugą, įvertinus kitus duomenis, įskaitant ir kitų vakcinų veikimą.

Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė penktadienį BNS sakė, kad jos žiniomis, ES agentūra rekomenduoja nenaudoti vakcinos vyresniems žmonėms, todėl Lietuvoje šia vakcina bus skiepijami jaunesni žmonės.

Vėliau viceministrė informaciją patikslino ir teigė, kad dėl skiepijimo „AstraZeneca“ vakcina bus sprendžiama detaliai išanalizavus turimą informaciją.

Ministras A. Dulkys taip pat žada greitą sprendimą dėl šios vakcinos.

„Praktikų yra įvairių, dar bandome su kolegomis užsienyje padiskutuoti ir pasižiūrėti, kaip jie elgsis. Bet taip, artimiausiomis dienomis turėsime priimti sprendimą, kaip elgtis su vyresnių nei 55 metų amžiaus skiepijimu ir atitinkamai galbūt reikės šiek tiek koreguoti tą pačią vakcinavimo strategiją. Apie tai dar informuosime atskirai“, – TV3 laidoje kalbėjo A. Dulkys.

C scenarijus

Portalas tv3.lt primena, kad su nepriklausomų ekspertų komanda buvo sudaryti keturi galimi scenarijai: A, B, C ir D.

D scenarijus rodo itin prastą situaciją šalyje. Tai reiškia, kad sergamumas valstybėje viršija 500 sergančiųjų šimtui tūkstančių žmonių. C scenarijus reiškia, kad fiksuojama 100–500 užsikrėtimų šimtui tūkstančių, B – 25–100 užsikrėtimų šimtui tūkstančių gyventojų, o A scenarijus – kad šimtui tūkstančių gyventojų tenka 0–25 užsikrėtusieji.

Šiuo metu sergamumas šalyje siekia 443,1 užsikrėtimus šimtui tūkstančių gyventojų.

Portalas tv3.lt jau rašė apie tai, ką reiškia C scenarijus.

Leidžiama bendrauti 2 namų ūkiams

Šiame scenarijuje leidžiami dviejų namų ūkių kontaktai, maksimalus dviejų namų ūkių burbule dalyvaujančių asmenų skaičius yra 10. Dviejų namų ūkių socialiniame burbule dalyvaujantys asmenys įsipareigoja daugiau neturėti jokių artimų kontaktų už burbulo ribų.

Jeigu burbule yra rizikos grupės žmonės, tai papildomai rekomenduotina dėvėti kaukes, palaikyti 2 metrų atstumą, vėdinti patalpas, kuriose vyksta susitikimai. Norint pakeisti burbulo sudėtį, jo nariai įsipareigoja ne mažiau nei 10 dienų neturėti jokių artimų kontaktų su burbulo nariais ar už jos ribų.

Sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigos

C scenarijuje išsaugomos planinės sveikatos priežiūros paslaugos. Prioritetas teikiamas būtinajai pagalbai ir COVID-19 pacientų priežiūrai.

Ribojamas lankymas socialinės globos įstaigose. Gydymo ir globos įstaigų darbuotojai ir pacientai reguliariai testuojami.

Pokyčiai švietime

Taikant C scenarijų studentai vis dar mokytųsi nuotoliniu būdu, išimtys būtų taikomos kremtantiems sveikatos, veterinarijos ir gyvybės mokslus.

Pokyčių sulauktume pagrindiniame, viduriniame ir pradiniame ugdyme. Mokymo procesas, pagal C scenarijų, vyksta klasėse taikant mokytojų ir moksleivių reguliarų testavimą.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas nacionaliniame lygmenyje. Lokaliame lygmenyje gali būti taikomi griežtesni apribojimai priklausomai nuo epidemiologinės situacijos. Visų švietimo įstaigų darbuotojai reguliariai testuojami.

Duris atvertų parduotuvės

C scenarijus daug džiugesio neatneš kavinių ir restoranų savininkams, kadangi kaip ir D scenarijuje, maitinimo įstaigų veikla ribojama, maistas tiekiamas tik išsinešimui. Daugiau laisvės suteikiama prekybos sektoriuje, kuriame leidžiama ne tik prekyba maisto prekėmis.

Tai reiškia, kad duris gali atverti ir ne pirmo būtinumo prekėmis prekiaujančios parduotuvės. Visgi joms reikia laikytis griežtų nurodymų – ribojami pirkėjų srautai ir taikomi specialieji paslaugų teikimo reikalavimai mažinant užsikrėtimo riziką.

Pokyčių nenumatoma paslaugų sektoriuje, kuriame toliau teikiamos nuotolinės ir bekontaktės paslaugos, išskyrus sveikatos apsaugos, psichologų/psichoterapeutų (būtinais atvejais), veterinarijos, policijos ir kitas tarnybas, kurių darbuotojai reguliariai testuojami.

Tęsiami judėjimo ribojimai, draudžiami renginiai

C scenarijus mažai pokyčių atneša ir į judėjimo kontrolę, kadangi jame numatyta taikyti ribojimus tarp savivaldybių ar savivaldybių viduje atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją. C scenarijuje gali būti taikomi ribojimai vykstant į užsienio šalis ar atvykstant į Lietuvą: sienų kontrolė, vykdomas keliautojų testavimas.

Taip pat draudžiami žmonių susibūrimai, kultūrinė veikla, sporto bei laisvalaikio renginiai. Laidotuvėse ir vestuvėse dalyvių skaičius turi neviršyti 10 asmenų.

Neveikia muziejai, teatrai, parodos, kino salės, nevyksta sporto varžybos, išskyrus profesionalaus sporto treniruotes ir varžybas be žiūrovų.

Daug daugiau laisvės nusimato pasiekus B scenarijų. Jame numatomas, žinoma, ribojant klientų srautus, kavinių, muziejų, kino teatrų atvėrimas. Šį scenarijų būtų galima taikyti pasiekus 25-100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.