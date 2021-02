Karantino C scenarijus Lietuvoje: ką tai žada šeimoms, mokiniams, verslininkams

„Žmonių pastangomis mes įžengėme į scenarijų C. Tai reiškia, kad atsiveria galimybės, nors ir ne pačios plačiausios, bet galimybės peržiūrėti mūsų tolimesnius veiksmus, suteikti mūsų gyvenimui naujų spalvų“, – socialiniuose tinkluose šeštadienį rašė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Sausio 30 dieną sergamumas šalyje siekė 467 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų. Pagal ekspertų Vyriausybei teiktą rekomendaciją, karantino ribojimų C scenarijų galima būtų taikyti, kai užsikrėtimų skaičius viršija 100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Naujienų portalas tv3.lt primena, ką reiškia karantino C scenarijus ir kokie ribojimai jo metu gali būti taikomi.

Leidžiama bendraut 2 namų ūkiams

Šiame scenarijuje leidžiami dviejų namų ūkių kontaktai, maksimalus dviejų namų ūkių burbule dalyvaujančių asmenų skaičius yra 10.

Dviejų namų ūkių socialiniame burbule dalyvaujantys asmenys įsipareigoja daugiau neturėti jokių artimų kontaktų už burbulo ribų. Jeigu burbule yra rizikos grupės žmonės, tai papildomai rekomenduotina dėvėti kaukes, palaikyti 2 metrų atstumą, vėdinti patalpas, kuriose vyksta susitikimai.

Norint pakeisti burbulo sudėtį, jo nariai įsipareigoja ne mažiau nei 10 dienų neturėti jokių artimų kontaktų su burbulo nariais ar už jos ribų.

Sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų veikla

C scenarijuje išsaugomos planinės sveikatos priežiūros paslaugos. Prioritetas teikiamas būtinajai pagalbai ir COVID-19 pacientų priežiūrai. Ribojamas lankymas socialinės globos įstaigose. Gydymo ir globos įstaigų darbuotojai ir pacientai reguliariai testuojami.

Pokyčiai švietime

Taikant C scenarijų studentai vis dar mokytųsi nuotoliniu būdu, išimtys būtų taikomos kremtantiems sveikatos, veterinarijos ir gyvybės mokslus.

Pokyčių sulauktume pagrindiniame, viduriniame ir pradiniame ugdyme. Mokymo procesas, pagal C scenarijų, vyksta klasėse taikant mokytojų ir moksleivių reguliarų testavimą.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas nacionaliniame lygmenyje. Lokaliame lygmenyje gali būti taikomi griežtesni apribojimai priklausomai nuo epidemiologinės situacijos. Visų švietimo įstaigų darbuotojai reguliariai testuojami.

Duris atvertų parduotuvės

C scenarijus daug džiugesio neatneš kavinių ir restoranų savininkams, kadangi kaip ir D scenarijuje, maitinimo įstaigų veikla ribojama, maistas tiekiamas tik išsinešimui.

Daugiau laisvės suteikiama prekybos sektoriuje, kuriame leidžiama ne tik prekyba maisto prekėmis. Tai reiškia, kad duris gali atverti ir ne pirmo būtinumo prekėmis prekiaujančios parduotuvės. Visgi joms reikia laikytis griežtų nurodymų – ribojami pirkėjų srautai ir taikomi specialieji paslaugų teikimo reikalavimai mažinant užsikrėtimo riziką.

Pokyčių nenumatoma paslaugų sektoriuje, kuriame toliau teikiamos nuotolinės ir bekontaktės paslaugos, išskyrus sveikatos apsaugos, psichologų/psichoterapeutų (būtinais atvejais), veterinarijos, policijos ir kitas tarnybas, kurių darbuotojai reguliariai testuojami.

Tęsiame judėjimo ribojimai, draudžiami renginiai

C scenarijus mažai pokyčių atneša ir į judėjimo kontrolę, kadangi jame numatyta taikyti ribojimus tarp savivaldybių ar savivaldybių viduje atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją. C scenarijuje gali būti taikomi ribojimai vykstant į užsienio šalis ar atvykstant į Lietuvą: sienų kontrolė, vykdomas keliautojų testavimas.

Taip pat draudžiami žmonių susibūrimai, kultūrinė veikla, sporto bei laisvalaikio renginiai. Laidotuvėse ir vestuvėse dalyvių skaičius turi neviršyti 10 asmenų. Neveikia muziejai, teatrai, parodos, kino salės, nevyksta sporto varžybos, išskyrus profesionalaus sporto treniruotes ir varžybas be žiūrovų.

Daug daugiau laisvės nusimato pasiekus B scenarijų. Jame numatomas, žinoma, ribojant klientų srautus, kavinių, muziejų, kino teatrų atvėrimas.

Šį scenarijų būtų galima taikyti pasiekus 25-100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Dėl karantino atlaisvinimų sprendimai gali būti priimti jau pirmadienį, tai svarstys Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, tą pačią dieną posėdyje juos gali priimti Vyriausybė.

Lietuvoje karantinas paskelbtas pernai lapkričio 7 dieną, nuo gruodžio 16 dienos jo režimas sugriežtintas ir praėjusią savaitę pratęstas iki kovo pradžios.