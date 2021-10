Dulkys apie COVID-19 bangą: situacija reanimacijose sudėtinga, bet stabilizuota

Ministras pažymėjo, kad vyksta intensyvus bendravimas tarp regionų, todėl situaciją pavyksta išlaikyti stabilią.

„Manau, kad daug svarbesnė situacija reanimacijose. Šiandien galiu pasakyti, kad vyksta tarpregioninis bendradarbiavimas tarp atskirų regionų. Situacija reanimacijose yra sudėtinga, bet yra stabilizuota. Man atrodo, čia yra pagrindinė žinutė. Ir skiepykimės“, – komentavo jis žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį.

Portalas tv3.lt primena, kad praėjusią savaitę ministras susitiko su didžiųjų COVID-19 gydymą organizuojančių ligoninių vadovais.

Tuo metu A. Dulkys užtikrino, kad dar yra resursų garantuoti didžiosios dalies sveikatos paslaugų teikimą.

„Mano žinutė būtų trumpa, kad virusas mus yra pajėgus išgaudyti po vieną ir galbūt pridaryti problemų kažkokiame regione atskirai, bet ta informacija, kuria šiandien pasidalinome kartu, aiškiai rodo, kad suvieniję visas organizacines pajėgas, tai reiškia, visus regionus kartu, mes esame pajėgūs dar užtikrinti visų pagrindinių paslaugų teikimą.

Bet tam reikia, kad regionas veiktų ne vienas atskirai, bet būtų naudojami visi organizaciniai, žmonių ištekliai kartu – vieningai ir naudojant koordinacinį mechanizmą. Tada didžioji dalis paslaugų dar gali būti užtikrinta“, – komentavo jis.

Ligoninėse – arti 1,9 tūkst. pacientų

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1848 COVID-19 sergantys žmonės – beveik tiek pat kiek ir prieš parą, 146 iš jų – reanimacijoje.

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 202 žmonės – maždaug keturiomis dešimtimis daugiau nei ankstesnę parą.

95 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1561 žmogui.

Per pandemijos piką šių metų sausį pacientų skaičius ligoninėse buvo pasiekęs 2,6 tūkstančio.

Praėjusią parą nustatyti 3509 nauji COVID-19 atvejai, mirė 22 žmonės. Šalyje praėjusią parą atlikta 16,3 tūkst. molekulinių (PGR) ir 8,7 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

Septyni per parą mirę žmonės buvo vyresni nei 80-ies, šeši – vyresni nei 70-ies, keturiems buvo per 90-imt, dviems – per 60-imt. Taip pat mirė po vieną vyresnį nei 40 ir 50 metų žmogų. Tarp jų pilnai skiepyti buvo po du 70 ir 80 metų grupių mirusiuosius po vieną 90 ir 60 metų mirusįjį.

Iš 5720 asmenų, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyti buvo 262. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 11 tūkst. mirčių.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų toliau kyla ir pasiekė 1365 atvejus. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis toliau laikosi ties 14 procentų.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo apie 396 tūkst. žmonių, iš jų tebeserga 30,8 tūkst. – tūkstančiu daugiau nei ankstesnę parą.