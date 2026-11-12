Drama Kelmėje: moteris pagrobė vyro BMW ir juo įvažiavo į tvenkinį

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 7 d. 19 val. Kelmės rajone, Gardelių kaime, poilsiavietėje, pažįstama moteris (gim. 1990 m.), radusi automobilio užvedimo pultelį, pagrobė vyrui (gim. 1993 m.) priklausantį 2026 m. pagamintą automobilį „BMW X1“ ir įvažiavo juo į poilsiavietės teritorijoje esantį tvenkinį.
Patirta turtinė žala įvertinta 56 124 eurais.
Pradėtas tyrimas
Įtariamoji nesulaikyta, neapklausta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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