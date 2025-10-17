Dovilė Šakalienė: kalbant apie gynybos biudžetą visi turime būti vienoje pusėje

„Kai kalbame apie gynybos biudžetą, manau, kad visiems aišku, kad visi turime būti vienoje pusėje ir labai tikiuosi, kad esame vienoje pusėje“, – konferencijoje „Saugumo kodas“ penktadienį sakė politikė.
„Vienas iš esminių iššūkių yra užtikrinti ne tik tai, kad mes tam tikrus įsigijimus galėtumėme įvykdyti, bet kad kuo greičiau galėtumėme tai padaryti. Ir todėl bet koks gynybos biudžeto praradimas arba mažesnis dydis automatiškai reiškia laiko praradimą“, – kalbėjo ji.
Anot ministrės, gynybos finansavimui suplanuoti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) leis patenkinti esminius poreikius, tačiau bus toliau dalyvaujama derybose dėl 5,5 proc. BVP skyrimo.
„Gynybos finansavimas nėra šiaip skaičiai popieriuje. Ir dar, kas yra labai svarbu, tai nėra kažkoks krepšelis, iš kurio, na va, štai, kai paskiria Vyriausybė, tada galima semti arba gali kas nors ateiti ir pasakyti – „o, žiūrėkite, mes čia vėlgi galime prisidėti arba gal galėtumėm skirti dar kokioms nors kitoms sritims“, – sakė D. Šakalienė.
Ji teigė suprantanti, kad diskusijos dėl lėšų paskirstymo yra sudėtingos, tačiau pabrėžė, jog tarp daugelio kitų svarbių sričių – kelių, sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių reikalų – gynyba turi išlikti pagrindiniu prioritetu.
„Nes vienas dalykas, dėl kurio turbūt jau nieks neabejoja, kad mes lenktyniaujame su laiku. Nes tą pačią sekundę, kai frontas Ukrainoje sustos – blogai sustos, ne dėl to, kad pergalė įvyks, o dėl to, kad jeigu turėsime tokių iššūkių, kuriuos, kaip matome, dar kartais ir mūsų partneriai ir sąjungininkai pastiprina, tai tą minutę laikrodis pradės skaičiuoti nebe metus, o galimai mėnesius, kol mes turėsime labai rimtų iššūkių NATO teritorijoje“, – sakė D. Šakalienė.
Kaip rašė BNS, Finansų ministerijai ketvirtadienį registravus kitų metų valstybės biudžeto projektą, gynybai siūloma skirti 4,79 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. BVP. Tokia suma numatyta Krašto apsaugos ministerijai skiriamuose asignavimuose.
Šiemet gynybai buvo skirta kiek daugiau nei 4 proc. BVP.
BNS skelbė, kad KAM surengė kitų metų gynybos biudžeto pristatymą žurnalistams ir nuomonės formuotojams, o po šio neformalaus susitikimo, socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, jog kitų metų gynybos biudžeto projekte suplanuotas gynybos finansavimas iš tiesų nesiekia 5 proc. BVP, kaip žadėta.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius šį pristatymą pavadino „keistu žanru“, o premjerė Inga Ruginienė – sabotažu ir nesusipratimu.
Vyriausybės vadovė neatsakė, ar pasitiki D. Šakaliene ir laukia susitikimo su ja.
Pati D. Šakalienė teigė apie tokį susitikimą sužinojusi iš M. Sinkevičiaus.
„Nepaisant to, kad aš nežinojau apie šitą konkretų off recordą (neoficialų susitikimą – BNS), kiek jau grįžus spėjau išsiaiškinti, buvo labai konkreti, objektyvi informacija pateikta“, – konferencijoje teigė ministrė.
„Bet šiaip iš principo aš vertinu kaip, matyt, tam tikrą nesusipratimą“, – pridūrė ji.
Pasak D. Šakalienės, pirmadienį numatytas jos susitikimas su premjere, kurio metu bus diskutuojama apie šią situaciją ir kaip ji susidarė.
Ministrė kol kas neatmetė ir galimybės, kad I. Ruginienė galėjo būti dezinformuota.
„Mes iš tikrųjų turim labai daug įtampos valstybėje. Tokioje įtampoje labai sėkmingai sužaidžia ir tam tikros mums priešiškos jėgos, kartais yra nesusikalbėjimas, tai dėl to irgi nereikia suplakti į vieną vietą, kol nežinom tiksliai, kas įvyko, tol galutinių išvadų nedarysiu“, – kalbėjo D. Šakalienė.
„Tikiuosi, kad po mūsų pokalbio mes turėsim tas galutines išvadas ir premjerė, aišku, irgi turės savo galutines išvadas, nes, kaip ir sakau, galiu turėti savo nuomonę ir ją turėsiu visada, bet taip pat aš suprantu, kad yra tam tikros politinio žaidimo taisyklės ir jas irgi labai normaliai priimu“, – pridūrė ji.
