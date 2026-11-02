Dingusio 19-mečio kūnas rastas tvenkinyje: aiškėja daugiau tragedijos detalių

Gausios policijos pareigūnų pajėgos pirmadienį dirbo netoli Panevėžio esančios Upytės gyvenvietės prieigose.
Plačiau – TV3 Žinių reportaže.
Aiškėja daugiau tragedijos detalių
Jaunuolio artimieji į pareigūnus kreipėsi šįryt apie pusę dešimtos. Liudininkai pasakojo, kad vaikinas galėjo būti neblaivus.
Dingusio jaunuolio ieškojo ir kinologai su šunimis, vietiniai gyventojai, artimieji. Vėliau paieškos sutelktos netoli namų esančiame tvenkinyje.
Prieš trečią valandą popiet naras aptiko skenduolį.
Paieškų atomazgą ant kranto stebėjo artimieji, ištikti šoko. Jiems prireikė medikų pagalbos.
Kaip 19-metis atsidūrė tvenkinyje, aiškinasi pareigūnai. Pirminiais duomenimis, išorinių smurto žymių nenustatyta.
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