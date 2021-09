DIENOS PJŪVIS. Prekyba po rugsėjo 13 d.: kokius pokyčius pajuto prekybos centrai?

Apie tai kalbamės su mūsų laidos svečiais – prekybos tinklo „Norfa“ vadovu Dainiumi Dunduliu ir „Pigu.lt“ generaliniu direktoriumi Dainiumi Liuliu.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 13-ąją, pirmadienį, šalyje įsigaliojo apribojimai galimybių paso neturintiems asmenims. Jiems užveriamos didelės parduotuvės, taip pat kavinės, barai, grožio salonai, dideli renginiai ir pasilinksminimo vietos.

Nuo rugsėjo 13 d., visos kontaktinės paslaugos bus teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus.

Ribojimų išvengs nuo COVID-19 pilnai pasiskiepiję asmenys, taip pat tie, kurie įgijo imunitetą persirgę koronavirusu arba turintys per pastarąsias 48 val. atliktą neigiamą PGR testą arba greitąjį antigeno tyrimą. Apribojimai netaikomi ir vaikams iki 16 metų.

Kaip ir iki šiol, tyrimai galimybių pasui gauti išlieka mokami.

Kas draudžiama be galimybių paso?

Nuo rugsėjo 13 dienos galimybių paso neturintys asmenys negali apsipirkti prekybos centruose ar nebūtinų prekių parduotuvėse. Jiems leidžiama apsipirkti tik nedidelėse maisto ar veterinarijos prekių parduotuvėse, optikose, vaistinėse. Šios įstaigos privalo turėti atskirą įėjimą iš lauko bei būti ne didesnės nei 1500 kv. m ploto.

Kai veiklos vykdomos ar paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems galimybių pasą, rekomenduojama dėvėti kaukes, laikytis atstumų. Kai veiklos vykdomos ar paslaugos teikiamos be galimybių paso, kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis ir srautų valdymas yra būtini.

Be to, be galimybių paso draudžiama lankytis grožio salonuose, viešojo maitinimo įstaigose, pramogų vietose, renginiuose, išskyrus atvirose erdvėse vykstančius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 500 žmonių.

Paso tikrinimas turės būti atliekamas paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją įrengtose vietose, jeigu to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas.

Mažose parduotuvėse ir paslaugų įmonėse galimybių pasas turės būti tikrinamas prie jų įėjimo arba užėjus į vidų. Kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti, viduje netoli įėjimo galės būti įrengta vieta, kur atliekamas tikrinimas. Tokiu atveju turi būti užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, asmuo nepateks toliau į paslaugų teikimo, prekybos vykdymo vietą.

Galimybių pasai ar kiti dokumentai bus tikrinami vizualiai. Kitaip tariant, skaneriai nebus būtini.

Kas leidžiama be galimybių paso?

Galimybių paso neturintys asmenys gali naudotis tik smulkiomis remonto paslaugomis, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo neviršija 15 min.

Asmenys be galimybių paso gali lankytis degalinėse, nes jos priskirtos prie būtinųjų prekių parduotuvių.

Taip pat leidžiamos laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvių lankymas, muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas, bibliotekų lankymas tik atsiimant ar grąžinant knygas.

Leidžiamos asmens sveikatos priežiūros, socialinės, teisinės, psichologinės, veterinarijos, finansinės paslaugos. Taip pat leidžiama vežti keleivius. Galiausiai, leidžiamas visų pakopų ugdymas.

Nuspręsta, kad studentai į paskaitas kol kas bus leidžiami su profilaktiniais COVID-19 testais. Tačiau po spalio 15-osios studentai testuotis ir eiti į paskaitas galės tik mokamai.

Neturintiems galimybių paso leistina naudotis miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio viešojo transporto paslaugomis, laikantis numatytų saugumo reikalavimų, apsaugines veido kaukes dėvėti privaloma.

Galimybių paso nereikės ir naudojantis pavežėjų ar taksi paslaugomis.

Pagal nutarimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugos imuniteto neturintiems asmenims teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą.

Viešasis maitinimas – kavinės, barai, restoranai

Jei viešojo maitinimo įstaigose aptarnaujami klientai tiek su galimybių pasu, tiek be jo, prie vieno stalo gali būti ne daugiau nei 5 asmenys (išskyrus šeimos narius ar vieno namų ūkio narius), nepriklausomai ar jie turi galimybių pasą, ar jo neturi.

Viešojo maitinimo įstaigose, aptarnauti klientus tiek su galimybių pasu, tiek be jo, bus leidžiama tik atvirose erdvėse. Rekomenduojama, bet neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Laikytis 2 m atstumo nuo kitų lankytojų būtina.

Viešojo maitinimo įstaigos, aptarnaujančiose tiek galimybių pasą turinčius, tiek jo neturinčius klientus, negalės teikti maitinimo savitarnos principu.

Viešojo maitinimo įstaigos, kuriose aptarnaujami tik galimybių pasą turintys klientai, saugus atstumas ir kaukių dėvėjimas bus rekomendacinio pobūdžio, tokiais atvejais sėdinčių prie staliuko skaičius nebus ribojamas.

Be to, jeigu įstaigos, aptarnauja tik galimybių pasą turinčius klientus, jos galės teikti maitinimą savitarnos principu.

Asmenys, neturintys galimybių paso, galės jose užsisakyti maisto išsinešti. Maistą pasiimti bus galima specialiai tam įrengtose patalpose ar vietose, atskirtose nuo patalpų, kuriose aptarnaujami klientai, turintys galimybių pasą.

Sveikatos paslaugos

Be galimybių paso leistina teikti skubiąją medicinos pagalbą (ėminys COVID-19 tyrimui paimamas iš karto, bet pagalba pradedama teikti nelaukiant jo atsakymo).

Taip pat be galimybių paso bus galima teikti planines stacionarias paslaugas, turint neigiamą ne vėliau kaip prieš 72 val. atliktą COVID-19 testą, jei asmuo nėra persirgęs ar pasiskiepijęs, arba gydytojo sprendimu ir esant teigiamam tyrimui.

Dėl sveikatos paslaugų poreikio prireikus gyventojus testuoti tai bus daroma nemokamai.

Neturintiems galimybių paso psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos bus teikiamos ir be testavimo.

Šeimos medicinos paslaugos ir planinės ambulatorinės specializuotos paslaugos (pvz., kardiologo, oftalmologo) bus teikiamos be testavimo užtikrinant saugią aplinką. Tai yra, valdant pacientų srautus, matuojant temperatūrą, atskiriant karščiuojančius pacientus, laikantis kitų nuostatų.

Tiesa, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos sprendimai dėl testavimo gali būti priimti kitokie.

Įvairūs renginiai, kultūros paslaugos

Neturintiems galimybių paso draudžiama dalyvauti atvirose erdvėse vykstančiuose kultūros, pramogų, sporto renginiuose, šventėse, mugėse, festivaliuose, kituose susibūrimuose viešose vietose, kai dalyvauja daugiau nei 500 asmenų.

Neturintys galimybių paso gali dalyvauti renginiuose ir kultūriniuose susibūrimuose atvirose erdvėse, jei dalyvių neviršija 500 asmenų.

Neturintiems galimybių paso draudžiama dalyvauti bet kokiuose renginiuose uždarose patalpose, eiti į kino ar dramos teatrą.

Turintys galimybių pasą galės eiti į renginius, kino teatrus, tačiau jiems rekomenduojama dėvėti kaukes, laikytis atstumų.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad be galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą.