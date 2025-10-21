Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Ar Lietuvai pavyks susitvarkyti su migrantų antplūdžiu – ko griebsimės?

2025-10-21 13:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 13:57

Į Lietuvą ir toliau masiškai veržiasi migrantai, kurie dideliais tempais ėmė plūsti iš Baltarusijos. Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 2 tūkst. 643. Pirmadienį Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią į Lietuvą iš Baltarusijos neteisėtai patekti net 39 migrantams, o VSAT pareigūnų reakcija buvo žaibiška, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pirmadienį Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią į Lietuvą iš Baltarusijos neteisėtai patekti net 39 migrantams, o VSAT pareigūnų reakcija buvo žaibiška, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kaip Lietuva ruošiasi kovoti su nauja imigrantų banga portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė ir SADM Užsieniečių integracijos grupės vadovė Laura Perevičiūtė.

Pasieniečiams – padidėję darbo krūviai

Dėl suaktyvėjusių nelegalių migrantų antplūdžio iš Baltarusijos, pasieniečiams sumokėti už viršvalandinį darbą Vyriausybė skyrė 1,25 mln. eurų valstybės rezervo lėšų.

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) teigimu, atsižvelgiant į pareigūnų trūkumą užkardose ir siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos išorės sienos apsaugą bei operatyvų reagavimą į kylančius iššūkius, pareigūnams į pamainas tenka vykti dažniau nei įprasta, jiems sutrumpėja poilsio laikas, ženkliai išauga viršvalandinio darbo apimtis.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

