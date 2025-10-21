DIENOS PJŪVIS. Ar Lietuvai pavyks susitvarkyti su migrantų antplūdžiu – ko griebsimės?

Apie tai, kaip Lietuva ruošiasi kovoti su nauja imigrantų banga portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė ir SADM Užsieniečių integracijos grupės vadovė Laura Perevičiūtė.
Pasieniečiams – padidėję darbo krūviai
Dėl suaktyvėjusių nelegalių migrantų antplūdžio iš Baltarusijos, pasieniečiams sumokėti už viršvalandinį darbą Vyriausybė skyrė 1,25 mln. eurų valstybės rezervo lėšų.
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) teigimu, atsižvelgiant į pareigūnų trūkumą užkardose ir siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos išorės sienos apsaugą bei operatyvų reagavimą į kylančius iššūkius, pareigūnams į pamainas tenka vykti dažniau nei įprasta, jiems sutrumpėja poilsio laikas, ženkliai išauga viršvalandinio darbo apimtis.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
