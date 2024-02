Didžiūnaitytės šeimos advokatai skųs teismo sprendimą: mergina yra negyva, tai – ne smulkmena

Klaipėdoje 2017-ųjų lapkritį žmonės šalia viešbučio aptiko 22-ejų manekenės Dovilės Didžiūnaitytės kūną. Paaiškėjo, kad mergina neaiškiomis aplinkybėmis iškrito pro 14-o aukšto balkoną, jos kūne ekspertai aptiko kokaino ir vadinamojo prievartavimo narkotiko – oksiko.

Byloje du kaltinamieji – gydytojas Aivaras Miltenis ir prodiuseris Ričardas Pinikas. 2022-aisiais teismas abu pripažino kaltais. Miltenį dėl išžaginimo, o Piniką dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti. Abiem teismas skyrė po dvejų su puse metų laisvės atėmimo bausmes. Taip pat nukentėjusiai pusei šie turėtų sumokėti po 3000 eurų bylinėjimosi išlaidų.

Šį nuosprendį apskundė visos bylos šalys. Pinikas prašė perkvalifikuoti jam inkriminuojamą nusikaltimą, kad narkotinių medžiagų jis neplatino, o tik turėjo, Miltenis gi siekė išteisinimo dėl išžaginimo. Prokuratūra teismo prašė laisvės atėmimo bausmes sugriežtinti ir į kalėjimą abu vyrus pasiųsti trejiems metams ir 9 mėnesiams. Be to, pripažinti Piniką kaltu dėl kitų nusikaltimų.

„Dėl fizinio skausmo sukėlimo Dovilei Didžiūnaitytei bei dėl poveikio liudytojai“, – tvirtina prokurorė Diana Baltrūnaitė-Petkevičienė.

Miltenio advokatas: „Tai buvo abipusis susitarimas“

Klaipėdos apygardos teismas šioje apeliacinėje byloje paskelbė nuosprendį.

„Abiems nuteistiesiems liko galioti dviejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės, O nuteistam Aivarui Milteniui buvo pripažinta sunkinančioji aplinkybė, kad nusikaltimą įvykdė būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui“, – teigia Klaipėdos apygardos teismo atstovė Dovilė Saulėnienė.

Be to, teismas nurodė priteisti iš nuteistųjų po 3000 eurų bylinėjimosi išlaidų. Tad iš esmės teismas paliko tą patį pirmos instancijos teismo sprendimą, mat naujoji sunkiančioji aplinkybė galutinei bausmei įtakos nepadarė.

„Buvo atsižvelgta į tai, kad yra praėjęs ilgas laiko tarpas po nusikaltimo, jie abu yra neteisti, naujų nusikaltimų nepadarė ir kad ta bausmė yra atitinkanti padarytą nusikalstamą veiką“, – sako Klaipėdos apygardos teismo atstovė Dovilė Saulėnienė.

Nė vienas nuteistasis nuosprendžio išklausyti neatvyko. Nepasirodė ir manekenės šeimos bei Ričardo Piniko advokatai. O štai dalyvavęs Aivaro Miltenio advokatas sako, kad sprendimą skųs. Esą nėra įrodymų, jog Miltenis manekenę išprievartavo.

„Yra trečia kasacinė instancija – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir nėra čia ko slėpti – kasacinis skundas yra parašytas 52 procentais. Mes kalbam, kad tai buvo abipusiu sutarimu. Kadangi žmogaus jau nebėra gyvo, paklausti, kaip jis traktuoja tuos santykius su nuteistuoju, jau yra sudėtinga“, – pasakoja Aivaro Miltenio advokatas Henrikas Mackevičius.

Didžiūnaitytės advokatai: „Neteisinga bausmė“

Ar sprendimą skųs, prokurorė sako dar nėra apsisprendusi. Tačiau tai darys ir Ričardo Piniko, ir Didžiūnaitytės advokatai. Pastarasis tikina, kad jam kaip teisininkui ir keturių dukrų tėvui atrodo, jog teismas visuomenei pasiuntė netinkamą žinutę.

„Prisigerti alkoholio, prisiuostyti įvairiausių narkotikų, arba jų pavartoti kitokių būdu, po to pasismaginti su mergina ir atbūti įkalinimo įstaigoje už tai tik dvejus su puse metų, tai yra iš principo neteisingos bausmės. Tiesa, mergina dar, be to, yra ir negyva. Irgi, tokia, atrodo, teismui smulkmena, nereikšminga aplinkybė“, – tvirtina Dovilės Didžiūnaitytės šeimos advokatas Gintaras Černiauskas.

Maža to, advokatas žada kreiptis į Generalinę prokuratūrą, kad ši pradėtų ikiteisminį tyrimą.

„Merginos žūtis nėra atsitiktinė ir nėra nesmurtinė. Pagal tų susižalojimų susidarymo mechanizmą išvados yra tai, kad pati mergina neiškrito ir negalėjo pati tokių būdu nusižudyti“, – teigia Dovilės Didžiūnaitytės šeimos advokatas Gintaras Černiauskas.

Vis tik dabar paskirtos bausmės abiem nuteistiesiems įsigalioja iš karto, tad artimiausiomis savaitėmis Ričardas Pinikas ir Aivaras Miltenis turi atsidurti už grotų.

„Nereikės žmogaus ištraukinėti gatvėje iš automobilio. Mano klientas prisistatys į nurodytą vietą pats“, – sako Aivaro Miltenio advokatas Henrikas Mackevičius.

Sprendimą per 3 mėnesius proceso dalyviai gali skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir prašyti bausmės vykdymą stabdyti.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.