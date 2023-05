Dėl vaistų politikos Lietuvos institucijos sulaukė perspėjimo iš Europos

„Medicines for Europe“ pateikė rekomendacijas situacijai taisyti ir laišku kreipėsi į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen, premjerę Ingridą Šimonytę ir du ministrus – sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį bei ekonomikos ir inovacijų ministrę Aušrinę Armonaitę, rašoma pranešime spaudai.

Daugiausiai nerimo – dėl situacijos Lietuvoje

Asociacijos rašte konstatuojama, kad pastaruoju metu generinių vaistų pramonė patiria didžiulį spaudimą: nuolat griežtėja taisyklės ir teisinis reguliavimas, sparčiai auga gamybos ir tiekimo sąnaudos, o vaistų kainos mažėja. Tačiau situacija Lietuvoje, jos teigimu, yra viena sudėtingiausių Europoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Skirtingai nei kitose šalyse, generinių vaistų kainos Lietuvoje apskaičiuojamos remiantis išorine referencinių kainų sistema, naudojant EURIPID duomenų bazę. Tačiau farmacijos politikos ekspertai griežtai nepritaria tokiam referavimui, nes tai iš esmės veda į dvigubą kainų mažinimą. Generiniai, tai yra pasibaigusio patento, vaistai ir taip yra pigesni, o taikant išorinį referavimą kaina turėtų būti mažinama antrą kartą. Dėl to net EURIPID griežtai nerekomenduoja taikyti išorinio referavimo generiniams vaistams“, – pabrėžiame rašte.

REKLAMA

Kai kurios šalys – tokios kaip Švedija ir Portugalija – atsižvelgdamos į dabartinę infliaciją ir medikamentų tiekimo problemas, jau ėmėsi reformuoti savo generinių vaistų kainų nustatymo sistemas. Panašioms pertvarkoms rengiasi Vokietija, Prancūzija ir Rumunija.

Referavimo pagrįstumas ir skaidrumas

Anot asociacijos, Lietuvos politika veda prie generinių vaistų kainų įšaldymo, kuris kelia grėsmę šalies rinkos tvarumui ir vaistų prieinamumui. Su gamyba ir tiekimu susiję kaštai farmacijos sektoriuje ir toliau auga, todėl gamintojai neturi galimybės koreguoti kainų pagal tokią politiką.

REKLAMA

REKLAMA

Laišką pasirašęs „Medicine for Europe“ generalinis direktorius Adrianas van den Hovenas ragina Lietuvos vyriausybę imtis veiksmų šiai sudėtingai situacijai spręsti ir sudaryti sąlygas tvariam pacientų aprūpinimui vaistais Lietuvoje. Asociacijos pateikiamose rekomendacijose pabrėžiama, kad išorinis kainų referavimas yra svarbi vaistų politikos priemonė, tačiau ji nėra tinkama visais atvejais ir turėtų būti taikoma kartu su kitomis priemonėmis. Be to, svarbu užtikrinti referavimo skaidrumą ir įvertinti tai, kokios kainos gali ir turi būti lyginamos.

„Medicines for Europe“ atstovauja generinių, biologiškai panašių ir pridėtinę vertę kuriančių vaistų gamintojams Europoje. Asociacijos nariai teikia beveik 70 proc. visų vaistų Europos rinkoje. Lietuvoje ji glaudžiai bendradarbiauja su Vaistų gamintojų asociacija, kuri „Medicines for Europe“ narė yra nuo 2019 m.