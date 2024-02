Dėl didelės vertės turto prievartavimo nuteisti du broliai

Prokuratūra praneša, 2021 metų balandžio mėnesį du broliai, veikdami bendrininkų grupėje, Kauno mieste prie gyvenamojo namo užpuolė vyrą. Jie pasitelkę psichinę prievartą grasino nukentėjusiajam bei vertė perduoti didelės – 180 000 eurų vertės turtą.

Bylos duomenimis, jaunesnysis kaunietis kitą dieną važiuodamas automobiliu kelyje netikėtai susitiko su nukentėjusiu. Užblokavęs jam kelią grasino fiziškai susidoroti, tačiau vyrui pavyko sėkmingai išvažiuoti iš įvykio vietos ir nuvykti paprašyti policijos pareigūnų pagalbos. Be to, kaltinamasis nukentėjusįjį bandė įbauginti siųsdamas jam grasinančio turinio žinutes per mobiliojo ryšio telefone įdiegtą programėlę.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė. Tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.

Teismas abu brolius pripažino kaltais dėl didelės vertės turto prievartavimo. O jaunesnysis brolis pripažintas kaltu ir dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Pastarajam teismas skyrė 4 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, o vyresniajam broliui – 3 metų.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.