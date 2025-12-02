 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dėl daug audrų sukėlusio kelio į Rūdninkų poligoną – STT atsakas

2025-12-02 15:26 / šaltinis: BNS
2025-12-02 15:26

Buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei prabilus apie aplinkybes dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo.

STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl kelio į Rūdninkų poligoną tiesimo (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei prabilus apie aplinkybes dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo.

REKLAMA
0

Kaip antradienį pranešė STT, lapkričio 19 dieną buvo pradėtas informacijos vertinimas, tikslinimas ir nagrinėjimas.

Ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti, atsižvelgus į tai, jog negauta ir STT nėra žinomi duomenys, kad įmonės „Fegda“ atstovai ar kiti asmenys, naudodamiesi savo įtaka, būtų kišęsi į buvusios ministrės D. Šakalienės ar kitų asmenų veiklą, siekdami paveikti juos, kad sukliudytų atlikti pavestas funkcijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarnyba pranešė, kad nėra gauta duomenų, kad asmenys būtų priversti atsisakyti teisėtų veiksmų ar atlikti neteisėtus veiksmus savo ar kitų asmenų naudai procese, susijusiame su bendrovės „Fegda“ atliktais darbais, tiesiant kelią į Rūdninkų poligoną, nustatinėjant ar vertinant jo defektus, sprendžiant dėl jų pašalinimo bei dalyvavimo Krašto apsaugos ministerijos srities kituose viešuosiuose pirkimuose.

REKLAMA
REKLAMA

STT pranešime rašoma, kad ikiteisminis tyrimas turi būti pradėtas tik esant objektyvioms aplinkybėms, rodančioms, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika. Ikiteisminis tyrimas negali būti grindžiamas abejonių išsklaidymo, spėjimo patvirtinimo ar paneigimo pagrindu.

REKLAMA

Pasak tarnybos, jei įgyvendinant STT uždavinius būtų gauta papildomų konkrečių faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, nedelsiant būtų sprendžiamas klausimas dėl sprendimo pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą priėmimo.

Nutarimas prokuratūros patvirtintas, kaip teisėtas ir pagrįstas.

Kaip rašė BNS, D. Šakalienė lapkritį tinklalaidėje „Politika“ svarstė, jog prie to, kad ji neteko ministrės pareigų, galbūt prisidėjo ir griežta laikysena „Fegdos“ atžvilgiu. Ministrė sako siekusi, kad kelias būtų iš esmės tvarkomas, o ne remontuojamas kosmetiškai.

REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat tikino, jog tą pačią dieną, kai vyko susitikimas su „Fegdos“ atstovais, Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, anksčiau dirbęs šioje įmonėje, savo „Facebook“ paskyroje pasidalino kritišku įrašu apie Lietuvos ketintus pirkti braziliškus karinius lėktuvus „Embraer“.

M. Sinkevičius, netekęs Jonavos mero pareigų, kurį laiką „Fegdoje“ dirbo komercijos direktoriumi. 

Naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas praėjusią savaitę pranešė, kad „Fegda“ ištaisys broką kelyje į Rūdninkų poligoną, o prireikus savo lėšomis nuties naują kelią. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų