Dėl biudžeto įplaukų didinimo demokratai pateikė apie 20 siūlymų

Anot Virginijaus Sinkevičiaus, demokratai yra pateikę apie 20 pasiūlymų, kaip būtų galima maždaug 300 mln. eurų padidinti biudžeto įplaukas, bei tikisi, kad jas išanalizuos Finansų ministerija.
„Tų siūlymų yra per 20, dar papildomai visas tas lengvatų sąrašas, kuris, aišku, iš dalies yra neliečiamas – vaistai ir taip toliau, lengvatinis PVM, tai niekas jo nelies. Bet, ne, diskusija dar yra nesibaigusi (dėl papildomų biudžeto pajamų – BNS), nes yra siūlymų, kuriuos reikėtų Finansų ministerijai, tikimės, kad jie peržiūrės ir pateiks konkretesnius siūlymus“, – ketvirtadienį Briuselyje žurnalistams sakė V. Sinkevičius.
Siūlė ministerijai sudėlioti kelis scenarijus
V. Sinkevičius teigė pasiūlęs Finansų ministerijai sudėlioti kelis scenarijus, kurie leistų kitąmet padidinti valstybės pajamas apie 300 mln. eurų. Pasak jo, ministerijos ekspertai ir specialistai juos nagrinėja.
„Mano siūlymas buvo, kad Finansų ministerija sudėliotų kelis scenarijus, kad tai būtų 300 papildomų milijonų eurų, kas reikštų deficito sumažinimą iki 3,5 proc. Visi taip pabūgo patikėti Finansų ministerijai tokį darbą ir likom su tokiu labai nekonkrečiu neapibrėžtu tikslu. Aš labiau mėgstu, kai mes orientuojamės ir turim konkretų tikslą“, – tikino europarlamentaras.
Demokratų lyderis atsisakė įvardinti, kokius konkrečius siūlymus jo vadovaujama partija pateikė koalicijai: „Nenoriu vardinti jokių iš tų 20 (siūlymų – BNS), nes labai suaudrina visuomenę, atskiras grupes.“
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