Dalyje Lietuvos rytoj bus įvesta komendanto valanda: įspėja laikytis nurodymų

Vilniuje komendanto valanda bus įvesta gegužės 7–8 dienomis.

„Komendanto valanda bus įvedama išskirtinai mažai apgyvendintose, pramoninėse vietovėse nakties metu po 24.00 val. ir tęsis iki 5.00 val.“ – nurodo Lietuvos kariuomenė.

Be to, Viršuliškių ir Panerių rajonuose vyks karinių vienetų judėjimas ir policijos reidai. Taip pat kariai kartu su šauliais treniruosis vykdyti teritorijos kontrolę be policijos, stabdys tik pratyboms numatytą transportą, vykdys kai kurių objektų apsaugą.

Gyventojai raginami laikytis karių ir pareigūnų nurodymų.

Karinės pratybos vyks ir Kaune

Kaip informuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų pratybos sostinėje ir Kaune vyks gegužės 6–8 dienomis. Pratybų metu bus tikrinamas institucijų, įstaigų ir organizacijų pasirengimas vykdyti mobilizaciją ir sąjungininkų priėmimo užduotis, turto rekvizavimas ir komendanto valandos paskelbimas.

REKLAMA

REKLAMA

Į pratybas Lietuvoje atvyko Vokietijos brigados kariai ir technika (4 nuotr.) Į pratybas Lietuvoje atvyko Vokietijos brigados kariai ir technika Į pratybas Lietuvoje atvyko Vokietijos brigados kariai ir technika Į pratybas Lietuvoje atvyko Vokietijos brigados kariai ir technika Į pratybas Lietuvoje atvyko Vokietijos brigados kariai ir technika

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į pratybas Lietuvoje atvyko Vokietijos brigados kariai ir technika

Nuo antradienio 22 val. vakaro iki trečiadienio 5 val. ryto komendanto valanda bus įvesta Palemono mikrorajone, Petrašiūnų seniūnijoje.