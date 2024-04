Gyventojų dėmesiui: dalyje Vilniaus ir Kauno laikinai bus įvesta komendanto valanda

„Komendanto valanda bus įvedama išskirtinai mažai apgyvendintose, pramoninėse vietovėse nakties metu po 24.00 val. ir tęsis iki 5.00 val.“ – nurodo Lietuvos kariuomenė.

Be to, Viršuliškių ir Panerių rajonuose vyks karinių vienetų judėjimas ir policijos reidai. Taip pat kariai kartu su šauliais treniruosis vykdyti teritorijos kontrolę be policijos, stabdys tik pratyboms numatytą transportą, vykdys kai kurių objektų apsaugą.

Karinės pratybos vyks ir Kaune

Kaip informuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų pratybos sostinėje ir Kaune vyks gegužės 6–8 dienomis. Pratybų metu bus tikrinamas institucijų, įstaigų ir organizacijų pasirengimas vykdyti mobilizaciją ir sąjungininkų priėmimo užduotis, turto rekvizavimas ir komendanto valandos paskelbimas.

Apie tai, kad artimiausiais mėnesiais Lietuvoje prasidės intensyvioji NATO pratybų fazė, antradienį pranešė Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys. Jis pažymėjo, kad šalyje treniruosis daugiau nei 20 tūkst. šalies ir sąjungininkų karių.

Dalyvauti pratybose bus pašaukti 2500 aktyviojo rezervo karių, dar keli tūkstančiai bus pakviesti trumpai informacijos sutikrinimo procedūrai. Pratybų metu bus testuojama ir komendantūrų sistema.

ELTA primena, kad didžiausias karines pratybas nuo Šaltojo karo laikų NATO pradėjo šių metų sausį. Kaip skelbta anksčiau, pratybos skirtos imituoti NATO atsaką į tokio varžovo, kaip Rusija, puolimą. Jose dalyvaus 50 laivų, 80 orlaivių ir daugiau kaip 1 100 kovos mašinų. Kariniai manevrai vykdomi NATO pertvarkius savo gynybą po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m.