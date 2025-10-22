Dailiaus Dargio byla perduota teismui

Iš viso byloje kaltinimai pateikti trims asmenims – D. Dargiui, buvusiam „Aro“ pareigūnui Ovidijui Jūronui bei už korupciją teistam buvusiam advokatui Arturui Jušinskiui.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, pernai rugpjūtį Vilniuje susitikę kaltinamieji susitarė, kad pasinaudos jų disponuota informacija bei tariama įtaka teisėsaugos institucijoms tam, kad iš pranešime inicialais T. K. įvardijamo asmens pareikalautų 200 tūkst. eurų kyšio.
Mainais jie tarėsi pažadėti paveikti teisėsaugos institucijų pareigūnus, kad jie nutrauktų tyrimus, atliekamus T. K. atžvilgiu. Manoma, kad siekdami susitartų tikslų, kaltinamieji veikė pasiskirstę aiškiais vaidmenimis bei atsakomybėmis.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024 metų rugpjūtį, kai T. K. informavo teisėsaugą apie iš jo reikalaujamą kyšį.
Po to T. K., bendradarbiaudamas su pareigūnais, per kelis kartus perdavė O. Jūronui 50 tūkst. eurų, kuriuos, kaip įtariama, visi trys kaltinamieji netrukus pasidalino tarpusavyje.
Kratos metu pas D. Dargį taip pat buvo rastas nedidelis kiekis psichotropinės medžiagos, todėl jis kaltinamas ir disponavimu narkotikais.
Baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.
D. Dargio advokatė Aušra Ručienė anksčiau teigė, kad jis kaltės nepripažįsta ir ikiteisminį tyrimą laiko kerštu už praėjusių metų birželį naujienų portale „Delfi Plius“ publikuotą straipsnį.
Pats D. Dargis interviu LRT yra sakęs, kad jo ryšiai su O. Jūronu ir A. Jušinskiu nesusiję su prekyba poveikiu, su jais bendraudavęs žurnalistiniais tikslais.
BNS skelbė, kad žurnalistas yra įtariamas korupciniais nusikaltimais dar viename Generalinės prokuratūros organizuojamame ikiteisminiame tyrime, kurį irgi atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.
Jame, anot D. Dargio gynybos, įtarimas paremtas galimai melagingais vieno asmens, siekiančio išvengti baudžiamosios atsakomybės, parodymais.
Šiame tyrime, pasak naujienų portalo „Lrytas“, įtarimai pareikšti iš viso penkiems asmenimis.
47 metų D. Dargis žiniasklaidoje dirba nuo 1995 metų. Jis yra sukūręs kriminalinės dokumentikos serialą „Remyga“, parašęs knygų apie Lietuvoje veikusias gaujas, kriminalinio pasaulio autoritetus.
