Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dailiaus Dargio byla perduota teismui

2025-10-22 10:55 / šaltinis: BNS
2025-10-22 10:55

Generalinė prokuratūra trečiadienį pranešė, kad perdavė teismui baudžiamąją bylą dėl prekybos poveikiu organizuotoje grupėje, kurioje tarp kaltinamųjų yra ir žinomas kriminalų žurnalistas Dailius Dargis.

Dailius Dargis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Generalinė prokuratūra trečiadienį pranešė, kad perdavė teismui baudžiamąją bylą dėl prekybos poveikiu organizuotoje grupėje, kurioje tarp kaltinamųjų yra ir žinomas kriminalų žurnalistas Dailius Dargis.

REKLAMA
0

Iš viso byloje kaltinimai pateikti trims asmenims – D. Dargiui, buvusiam „Aro“ pareigūnui Ovidijui Jūronui bei už korupciją teistam buvusiam advokatui Arturui Jušinskiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, pernai rugpjūtį Vilniuje susitikę kaltinamieji susitarė, kad pasinaudos jų disponuota informacija bei tariama įtaka teisėsaugos institucijoms tam, kad iš pranešime inicialais T. K. įvardijamo asmens pareikalautų 200 tūkst. eurų kyšio.

REKLAMA
REKLAMA

Mainais jie tarėsi pažadėti paveikti teisėsaugos institucijų pareigūnus, kad jie nutrauktų tyrimus, atliekamus T. K. atžvilgiu. Manoma, kad siekdami susitartų tikslų, kaltinamieji veikė pasiskirstę aiškiais vaidmenimis bei atsakomybėmis.

REKLAMA

Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024 metų rugpjūtį, kai T. K. informavo teisėsaugą apie iš jo reikalaujamą kyšį.

Po to T. K., bendradarbiaudamas su pareigūnais, per kelis kartus perdavė O. Jūronui 50 tūkst. eurų, kuriuos, kaip įtariama, visi trys kaltinamieji netrukus pasidalino tarpusavyje.

Kratos metu pas D. Dargį taip pat buvo rastas nedidelis kiekis psichotropinės medžiagos, todėl jis kaltinamas ir disponavimu narkotikais.

REKLAMA
REKLAMA

Baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.

D. Dargio advokatė Aušra Ručienė anksčiau teigė, kad jis kaltės nepripažįsta ir ikiteisminį tyrimą laiko kerštu už praėjusių metų birželį naujienų portale „Delfi Plius“ publikuotą straipsnį.

Pats D. Dargis interviu LRT yra sakęs, kad jo ryšiai su O. Jūronu ir A. Jušinskiu nesusiję su prekyba poveikiu, su jais bendraudavęs žurnalistiniais tikslais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS skelbė, kad žurnalistas yra įtariamas korupciniais nusikaltimais dar viename Generalinės prokuratūros organizuojamame ikiteisminiame tyrime, kurį irgi atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Jame, anot D. Dargio gynybos, įtarimas paremtas galimai melagingais vieno asmens, siekiančio išvengti baudžiamosios atsakomybės, parodymais.

Šiame tyrime, pasak naujienų portalo „Lrytas“, įtarimai pareikšti iš viso penkiems asmenimis.

47 metų D. Dargis žiniasklaidoje dirba nuo 1995 metų. Jis yra sukūręs kriminalinės dokumentikos serialą „Remyga“, parašęs knygų apie Lietuvoje veikusias gaujas, kriminalinio pasaulio autoritetus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų