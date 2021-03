Covid-19 „naujagimių krizė“? Panašu, kad dėl pandemijos mažėja gimstamumas

Praėjus devyniems mėnesiams po karantino paskelbimo, Ispanijoje gimstamumas sumažėjo 22,6 proc. Kaip praneša Ispanijos laikraštis „El Pais“, nuo 2020 m. gruodžio iki 2021 m. sausio mėnesio, palyginus su tokiu pat laikotarpiu prieš metus, Ispanijoje buvo registruota 13 000 mažiau naujagimių. Panaši statistika pastebima ir Jungtinėje Karalystėje bei Prancūzijoje.

Jungtinėse Amerikos Valstijose, remiantis 29 valstijų sveikatos departamentų surinktais duomenimis, 2020 m. gruodį gimstamumas buvo maždaug 7,3 proc. mažesnis nei tokiu pat laiku prieš metus, praneša „CBS News“. Daugiausia gyventojų turinčioje Kalifornijoje buvo pranešta apie 10,2 proc. mažesnį gimstamumą 2020 m. gruodį, palyginus su 2019 m. gruodžio mėnesiu. Havajuose gimė net 30,4 proc. mažiau vaikų.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius gimstamumas daugelyje šalių pastoviai mažėja. Pagrindinė to priežastis – geresnė prieiga prie kontraceptinių priemonių. Pasirodo, per ateinančius 80 metų gimstamumas pradės mažėti beveik visame pasaulyje, ir pirmą kartą per šimtmečius, pasaulio populiacija sumažės. Tačiau pandemijos metu matomo gimstamumo mažėjimo priežastys, tikriausiai, yra visai kitokios.

Vašingtone įsikūrusi viešosios politikos idėjų laboratorija „The Brookings Institution“ dar 2020 m. birželį prognozavo, kad koronaviruso pandemija gali sukelti smarkų gimstamumo sumažėjimą. Nors tuo metu nuo pandemijos pradžios buvo praėję vos keli mėnesiai, jų laboratorijos skaičiavimais, dėl šios visuomenės sveikatos krizės ir ją seksiančio ekonomikos nuosmukio, 2021 m. gims 300 000–500 000 mažiau vaikų. Gruodį, naudodamiesi naujai pateikta informacija, jie savo prognozę atnaujino. Dabar jie mano, kad šiemet gims apie 300 000 mažiau naujagimių.

REKLAMA

Šią tendenciją galimai lemia daugybė pačių įvairiausių veiksnių. Visų pirma, ekonominės problemos ir nepastovi darbo rinka dažnai lemia gimstamumo sumažėjimą, o ypač nedarbas ir staigus pajamų sumažėjimas. O valstybei turtėjant ir klestint gimstamumas dažnai padidėja. Nors įvairūs skaičiavimai skiriasi, manoma, kad dėl pandemijos žalos ekonomikai milijonai žmonių visame pasaulyje atsidurs ties skurdo riba.

Be to, niekas taip nesugadina romantiškos atmosferos, kaip pasaulinė pandemija. Pasirodo, žmonės dabar mylisi daug rečiau, net jeigu pora gyvena kartu. „The Brookings Institution“ rėmėsi Kinsey‘o instituto mokslininkų atlikta apklausa, kuri parodė, kad beveik pusės apklaustų suaugusių asmenų seksualinis aktyvumas sumažėjo. Taip pat svarbu paminėti, kad dėl pandemijos buvo atidėta nemažai in vitro apvaisinimo procedūrų, o tai irgi gali turėti įtakos žmonių planams sukurti šeimą.

Dauguma tyrėjų nenoriai kalba apie tai, kiek jų manymu ši tendencija tęsis. Jų teigimu, tai priklausys nuo tolimesnės pandemijos eigos ir kaip greitai atsigaus ekonomika. Žinoma, yra tikimasi, kad pandemijai pasibaigus bus pastebimas staigus gimstamumo padidėjimas. Tačiau dabar dar sunku pasakyti, kas vyks ateityje.

Emily Smith-Greenaway, Pietinio Kalifornijos universiteto sociologijos docentė, „Huffpost“ sakė: „Ekonomikos sulėtėjimas, nuolatinis susirūpinimas sveikata, nežinomybė dėl medicininės priežiūros saugumo ir prieinamumo bei mokyklų uždarymas kartu sudaro labai nepalankias sąlygas poroms pradėti arba plėsti savo šeimas. Mes neabejotinai laukiame atsigavimo, tačiau nesame tikri, ar gimstamumo padidėjimas po pandemijos padės išlyginti dabar jos padarytą žalą.“