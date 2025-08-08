Čmilytė-Nielsen: šios dvi ministrės atrodo silpniausiai

„Na, aš manyčiau, kad silpniausiai atrodo objektyviai švietimo ministrė ir sveikatos apsaugos ministrė“, – Žinių radijui penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.
BNS rašė, kad nauja Vyriausybė turės būti skiriama, nes šią savaitę atsistatydino premjeras Gintautas Paluckas.
Anot liberalų lyderės, švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei pavasaris nebuvo lengvas, tačiau priimti sprendimai „neatlaiko kritikos“.
„Tai ir dėl dešimties balų (prie valstybinių brandos egzaminų rezultatų – BNS) pridėjimo, kaip pasirinkta buvo spręsti problemą. Tokių labai gerų paaiškinimų niekas taip ir neišgirdo“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Tuo metu sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, anot liberalės, ėmėsi reformų, kurios ne mažins, o didins eiles gydymo įstaigose ir skatins medikų emigraciją. Konkrečių pertvatkų ji nepaminėjo.
„O šiaip klausimų yra ir teisingumo ministrui, be jokios abejonės, ir vidaus reikalų ministrui, bet čia kol kas net nesinori labai detaliai apie tai kalbėti, kadangi šiuo metu visi ministrai yra laikinai“, – teigė parlamentarė.
Vietoje G. Palucko naująja premjere socialdemokratai siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
V. Čmilytė-Nielsen pakartojo, kad nesiruoštų dirbti su socialdemokratais valdančiojoje daugumoje, nes jie yra „diskreditavę save“ bendradarbiavimu su „Nemuno aušra“, taip pat dėl politinių skirtumų.
