Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen: šios dvi ministrės atrodo silpniausiai

2025-08-08 10:19 / šaltinis: BNS
2025-08-08 10:19

Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad dabartinėje Vyriausybėje silpniausiai atrodo švietimo ir sveikatos apsaugos ministrės, todėl turėtų būti keičiamos naujajame kabinete.

Viktorija Čmilytė-Nielsen BNS Foto

Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad dabartinėje Vyriausybėje silpniausiai atrodo švietimo ir sveikatos apsaugos ministrės, todėl turėtų būti keičiamos naujajame kabinete.

REKLAMA
5

„Na, aš manyčiau, kad silpniausiai atrodo objektyviai švietimo ministrė ir sveikatos apsaugos ministrė“, – Žinių radijui penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad nauja Vyriausybė turės būti skiriama, nes šią savaitę atsistatydino premjeras Gintautas Paluckas.

REKLAMA
REKLAMA

Anot liberalų lyderės, švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei pavasaris nebuvo lengvas, tačiau priimti sprendimai „neatlaiko kritikos“.

REKLAMA

„Tai ir dėl dešimties balų (prie valstybinių brandos egzaminų rezultatų – BNS) pridėjimo, kaip pasirinkta buvo spręsti problemą. Tokių labai gerų paaiškinimų niekas taip ir neišgirdo“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.

Tuo metu sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, anot liberalės, ėmėsi reformų, kurios ne mažins, o didins eiles gydymo įstaigose ir skatins medikų emigraciją. Konkrečių pertvatkų ji nepaminėjo.

REKLAMA
REKLAMA

„O šiaip klausimų yra ir teisingumo ministrui, be jokios abejonės, ir vidaus reikalų ministrui, bet čia kol kas net nesinori labai detaliai apie tai kalbėti, kadangi šiuo metu visi ministrai yra laikinai“, – teigė parlamentarė.

Vietoje G. Palucko naująja premjere socialdemokratai siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

V. Čmilytė-Nielsen pakartojo, kad nesiruoštų dirbti su socialdemokratais valdančiojoje daugumoje, nes jie yra „diskreditavę save“ bendradarbiavimu su „Nemuno aušra“, taip pat dėl politinių skirtumų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
o
o
2025-08-08 10:24
šita persona galėtų nepraleisti progos patylėti. Čia jei ne šachmatai..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų