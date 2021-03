Čmilytė-Nielsen apie antrą parą su „AstraZeneca“: sukilo temperatūra, vargino raumenų maudimas

Pasak Seimo pirmininkės, antrą parą ją vargino temperatūra ir raumenų maudimas.

„Antroji para su „AstraZeneca“. Praėjo 42 valandos. Vakar ryte jaučiau bendrą silpnumą, tačiau temperatūra nevargino. Imuniteto gamyklėlė organizme didesniu pajėgumu užsikūrė tik po pietų, kažkur apie 14 val. Pajutau, kad pakilo temperatūra, pasimatavus termometras rodė beveik 38. Vaistų gerti neskubėjau, tai karštis atslūgo po valandėlės – kitos.

Tačiau ne visam – temperatūra grįžo vakarop ir su aiškiom užuominom, kad šįkart taip paprastai nesitrauks. Tie patys 38. Raumenis maudė taip pat, kaip ir visą dieną. Tačiau pojūtis ne toks, kaip sergant gripu – labiau jaučiau bendrą nuovargį ir silpnumą, kokį jaučiu po labai sunkios ir ilgos keliolikos valandų darbo dienos ar labai ilgos varginančios kelionės.

Išgėriau ibumetino, temperatūra aprimo, vakare vėl jaučiausi gerai, buvo įdomu stebėti savijautą, atrodė, kad organizme vyksta karinės pratybos. Imunitetinių pajėgų persigrupavimas, ruošiantis bjauriam priešui. Kuris, kaip vakar sužinojom, jau ir į Lietuvą prasiveržė su nauja atmaina – Pietų Afrikos covid.

Dėl to mums lengviau nebus, tačiau jeigu neatsipalaiduosime per daug, sugebėsime išsilaikyti geriau nei kaimynai. Tiek lenkai, tiek estai dabar tokioje padėtyje, kaip mes buvome gruodį. Mes žinome, kaip sustabdyti kylančią bangą, bet to gali ir neprireikti, jeigu visi jausime atsakomybę saugotis.

Antroji naktis su skiepu buvo kažkuo panaši į pirmąją. Tik gal dažniau prabusdavau. Skiepytą ranką vėl laisvai kilnoju.

Viliuosi, kad sutarti vakcinų kiekiai pasieks Lietuvą taip, kaip ir suplanuota ir kas savaitę paskiepytų gretas papildys po keliasdešimt tūkstančių sąmoningų piliečių. O gegužę ir dar daugiau. Vidurvasario mes gal ir nepasitiksime su 70 proc. paskiepytos visuomenės, bet tikiu, kad tuomet jau mūsų bus tiek daug, kad galėsime mėgautis vasara taip azartiškai, kaip dabar apie tai svajojame“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo V. Čmilytė-Nielsen.