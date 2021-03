Čiuožė ant ledo ir pargriovė žmogų – skirta laisvės apribojimo bausmė ir teks sumokėti tūkstantinę baudą

Taip pat D. U. turės nukentėjusiajam N. G. atlyginti 2 500 Eur neturtinę žalą, sumokėti 1 972,60 Eur Klaipėdos teritorinei ligonių kasai bei padengti valstybės patirtas 506,50 Eur proceso išlaidas.

Byloje nustatyta, kad D. U., čiuoždamas atbulas, atsitrenkė į N. G. nugarą, pargriaudamas nukentėjusįjį ant ledo ir taip sukeldamas nesunkų sveikatos sutrikdymą.

D. U. kaltės dėl šio įvykio nepripažino ir parodė, kad N. G. pats kaltas, mat, jei nukentėjusysis nebūtų stovėjęs, jie nebūtų susitrenkę; nors čiuožė atbulas, tačiau greitis nebuvo didelis, be to, čiuoždamas žvalgėsi per petį, tik nukentėjusiojo nepamatė.

Vis dėlto teismas, įvertinęs byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, nusprendė, kad D. U. kaltė įrodyta. Teismo vertinimu, prieš čiuoždamas atbulas kaltinamasis privalėjo įsitikinti, kad tai daryti yra saugu ir toks čiuožimo būdas nekels pavojaus kitiems ant ledo čiuožiantiems asmenims. D. U. nebuvo atsargus ir rūpestingas, tai yra neįvertinęs savo čiuožimo atbulomis įgūdžių, neįsitikinęs, kad tokiu būdu čiuožti bus saugu, pasirinko būtent tokį čiuožimo būdą, nematė nukentėjusiojo ir su juo susidūrė.

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, pobūdį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę – D. U. padarė vieną baigtą neatsargų nusikaltimą žmogaus sveikatai (nusikalstamas nerūpestingumas), anksčiau neteistas, nusikalstamos veikos padarymo metu buvo baustas administracine tvarka, dirbo, yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą, vedęs. Atsižvelgta ir į vieną kaltinamojo D. U. atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei į sunkinančių aplinkybių nebuvimą.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pateikiant apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.