Antradienį daug kur krituliai (sniegas, šlapdriba). Vietomis plikledis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.
Trečiadienį vietomis nedideli krituliai, vyraus sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 20 d. šalyje ir toliau stebimas vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nevėžyje ties Babtais – iki 77 cm, Nemune ties Lampėdžiais – iki 46 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 44 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 34 cm, Akmenoje-Danėje ties Kretinga – iki 29 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–9, ežeruose – 3–9, Kuršių mariose – 5–6, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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