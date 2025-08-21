„Čekiukų“ byloje išteisintas Povilas Isoda prognozuoja tolesnę teisinę kovą, bet tikisi apsiginti

„Šiek tiek gali ir netikėta, nes ne visiems pavyksta pirmoje instancijoje apsiginti, bet džiaugiuosi, kad teismas išgirdo tuos argumentus, nes tikrai turėjome išsamų teismo procesą ir liudytojus, ir aplinkybių visus tyrimus“, – BNS ketvirtadienį komentavo P. Isoda.
„Šitoje vietoje džiaugiuosi. Aišku, dar ne pabaiga. Matyt, prokuroras įvertins ir gali būti, kad apskųs, (...) gali būti, kad teks toliau tęsti procesą, bet pirmas žingsnis, kol kas esame patenkinti“, – pažymėjo politikas.
Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas ketvirtadienį jį išteisino dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, tačiau šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras Darius Valkavičius žurnalistams sakė dėl skundo spręsiantis išsamiai susipažinęs su teismo motyvais.
„Turiu čia dar daug ką nuveikti“
Paklaustas, ar ketina atnaujinti praėjusių metų pabaigoje sustabdytą narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), P. Isoda teigė lauksiantis galutinio teismo verdikto.
„Kol kas net nepagalvojau apie tai, bet turbūt lauksiu, kad įsiteisėtų sprendimas, kad nereikėtų grįžti, išeiti“, – kalbėjo Marijampolės meras, pridūręs neturintis ambicijų siekti vadovauti LSDP.
„Mano visi darbai ir siekiai Marijampolėje ir su Marijampole, turiu čia dar daug ką nuveikti, tai džiaugčiausi, jeigu pavyks apsiginti ir toliau tęsti darbus, turim labai daug didelių, grandiozinių planų“, – nurodė P. Isoda.
Jis tvirtino dėl baudžiamojo proceso patyręs žalą politiko reputacijai, bet tikisi ją pataisyti darbais.
„Baudžiamasis procesas neturėtų būti čia taikomas, o žmonėms reikės, ir aš to niekada nebijau prieš žmones, įrodyti jiems darbais, kad čia buvo tos klaidos, sistema neteisinga, o darbais reikia kasdienybėje įrodyti savo vertę“, – kalbėjo meras.
„Mes tikrai nieko neklastojome“
Kaip rašė BNS, teismas P. Isodos „čekiukų“ byloje išteisinamąjį nuosprendį paskelbė nenustatęs politiko veiksmuose nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
„Teismas išgirdo tuos argumentus, kad mes tikrai nieko neklastojome, kad viskas buvo žinoma, dokumentai aiškūs, ir tikrai čia nusikaltimo sudėties nėra“, – pažymėjo meras.
Šioje kovą teismui perduotoje byloje P. Isoda buvo inkriminuojama beveik pustrečio tūkstančio eurų žala savivaldybei praėjusią kadenciją naudojant tarybos nario išmokas degalams, ryšio paslaugoms ir įrenginiams.
Prokuroras politikui siūlė skirti 15 tūkst. eurų baudą ir uždrausti ketverius metus eiti skiriamas ar renkamas valstybines pareigas, dirbti valdiškose įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.
Anot prokuratūros, politikas suklastojo 26 išlaidų suvestines ir 11 ataskaitų, tuo metu P. Isoda teisme tvirtino dokumentų neklastojęs, teigė tai buvus žmogiška klaida.
Teismas konstatavo, kad ši politiko versija iš esmės nebuvo paneigta ir į tarybos nario išlaidų dokumentus čekiai galėjo būti įtraukti dėl neatidumo, nors prokuratūra įrodinėjo juos esant suklastotus.
