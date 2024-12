Buvęs tarybos narys Kvėglys sutiko grąžinti „Porsche“ nuomai ir mašinos remontui išleistus pinigus

Didžioji dalis šių pinigų – 12,8 tūkst. eurų – buvo panaudoti automobilio „Porsche“ nuomai.

Minėtą sumą iš buvusio politiko rugsėjį priteisė Šiaulių apylinkės teismas. J. Kvėglys sprendimo neskundė, jis įsiteisėjo, Eltą informavo teismas.

Šią savaitę Radviliškio rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į J. Kvėglio lapkritį pateiktą prašymą, pirmadienį sudarė susitarimą dėl žalos, priteistos civilinėje byloje mokėjimo dalimis. Remiantis susitarimu, priteista suma bus turi būti grąžinta iki 2026 metų kovo 10 dienos, Eltą informavo Radviliškio rajono savivaldybės mero patarėjas Linas Garbenis.

Susitarimo projektas buvo suderintas su ieškovu Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo prokuroru.

Pirmoji įmoka turės būti sumokėta per 10 darbo dienų nuo minėto susitarimo pasirašymo dienos, t. y. iki gruodžio 23 dienos.

ELTA primena, kad rugsėjo 11 dieną Šiaulių apylinkės teismas visiškai tenkino viešąjį interesą ginančio prokuroro ieškinį buvusio Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario J. Kvėglio byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir padarytos žalos.

Teismas pripažino niekinėmis ir negaliojančiomis nuo sudarymo momento dvi J. Kvėglio ir UAB „Regejus“ sudarytas automobilių nuomos sutartis ir priedus prie jų: 2019 m. spalio 1 d. sudarytą automobilio „Mercedes-Benz“ nuomos sutartį ir 2019 m. lapkričio 4 d. sudarytą automobilio „Porsche Macan Turbo“ nuomos sutartį bei priteisė iš J. Kvėglio pinigus savivaldybės naudai.

Be to, priteistos 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2024 m. sausio 16 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

ELTA primena, kad per teismo posėdį prokuroras nurodė, kad atsakovas, buvęs tarybos narys J. Kvėglys, per tarybos nario kadenciją, t. y. per 2019–2023 metus, iš Radviliškio rajono savivaldybės gavo 13 tūkst. 773 eurus tarybos nario veiklai apmokėti. Dalis lėšų, 920 eurų, buvo skirti automobilio remontui ir likusi dalis, 12 tūkst. 852 eurų, automobilio „Porsche“ nuomai.

Tik pradėjęs tarybos nario kadenciją 2019 m. nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio J. Kvėglys pateikė 4 sąskaitas už automobilio remontą atliktą J. Kvėglio tėvo valdomoje UAB „Regejus“. Savivaldybei pateiktose sąskaitose nenurodyta, koks automobilis buvo remontuotas ir kokie remonto darbai atlikti.

Visos sąskaitos pateiktos paskutinę mėnesio dieną.

2019 m. lapkričio pradžioje tarp J. Kvėglio, kuris tuo metu buvo UAB „Regejus“ padalinio vadovas, ir jo tėvo valdomos bendrovės „Regėjus“ buvo sudaryta automobilio „Porsche“ nuomos sutartis.

Nustatyta automobilio nuomos kaina per mėnesį – 322 eurų.

Bylos duomenimis, 2021 m. rugsėjį J. Kvėglys, tapęs tos pačios bendrovės „Regejus“ vadovu, kaip nuomininkas ir kaip nuomotojas pats sau pasididino automobilio nuomą. Didėjant išmokų dydžiui, didėjo ir automobilio nuoma.

Atsakovas sąskaitas už automobilio nuomą teikė ir per karantiną, kuomet buvo draudžiamas judėjimas ir susibūrimai. Karantino laikotarpiu iš viso buvo pervesta 2 tūkst. 853 eurų.

2023 m. balandžio pabaigoje, pasibaigus tarybos nario kadencijai, bendrovės „Regejus“ direktorius J. Kvėglys sudarė to paties automobilio „Porsche“ panaudos sutartį su savimi dėl neatlygintino naudojimosi automobiliu.

Atsakovas J. Kvėglys teismo posėdyje sakė, kad tarybos nariui Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas leido nuomoti automobilį Tarybos nario veiklai vykdyti. Jokių prieštaravimų nebuvo. Atlikus auditą, pastabų taip pat nebuvo gauta.

Be to, savivaldybės buhalterė pasakė, kad automobilį galima nuomoti. J. Kvėglys nurodė, kad automobilio nuoma buvo didesnė nei kiekvieną mėnesį iš savivaldybės gaunamos lėšos.

Atsakovas tvirtino, kad nuomojamą automobilį naudojo darbui, tarybos nario veiklai ir asmeniniams tikslams. Anot atsakovo, tekdavo vykti į susitikimus pas rinkėjus. Kelionių nefiksavo, nes tokių duomenų nebuvo reikalaujama. Jeigu būtų reikalavę, J. Kvėglys nurodė, būtų detalizavęs. Buvęs politikas sakė, kad savivaldybei neteikė jokių kitų išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla.

Teismo posėdyje kaip trečiasis asmuo dalyvavusi Radviliškio rajono savivaldybė su ieškinio reikalavimais sutiko.

ELTA primena, kad pavasarį visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.