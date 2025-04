Taip pat įtikino juos, kad gali išgydyti nuo Covid-19 komplikacijų, jei šie atiduos 100 tūkstančių eurų už neva burtininkės širdies dalelę.

Klaipėdos teismas skelbė nuosprendį išskirtinėje byloje – jo išklausyti neatvykę ir veidus ankstesniuose posėdžiuose slėpę aukštąjį išsilavinimą turinti 46-erių Alesija Trilikauskienė ir pardavimų vadovu dirbantis 52-jų jos vyras Dinas Trilikauskas apsimesdavo paranormalių galių turinčiais burtininkais ir iš patiklių klaipėdiečių už jų gyvenimo pagerinimą ar net apsaugojimą nuo mirties reikalaudavo pinigų.

„Ta visa apgaulė, tas visas baimės palaikymas vyko per jų gąsdinimus, per įtaigą, per įvairių žinučių siuntinėjimą, su kapinėmis, karstais ir įvairiais nuolatiniais gąsdinimais“, – komentuoja nukentėjusiųjų advokatas Linas Kiaurakis.

Sukčiai iš 5 žmonių išviliojo net pusę milijono eurų. Iš jų už 111 tūkstančių eurų apsimetėliai nusipirko butą. Taip pat nuo dvasių ir mirties norėję apsisaugoti žmonės neva burtininkams už 88 tūkstančius eurų nupirko naują BMW X5 visureigį.

„Grasinama jiems ligomis, nelaimėmis, jausmais. Ir panašiais dalykais. Buvo surasta jautriausia nukentėjusių vieta ir per ją daromas poveikis“, – sako L. Kiaurakis.

Tikino, kad padovanojo savo širdies dalelę

Vieną iš nukentėjusių žmonių kaltinamoji įtikino, kad tik jos dėka šis pasveiko po sunkios Covid-19 komplikacijos. Neva moteris jam padovanojo savo širdies dalelę. Jei nenori, kad burtininkė ją atsiimtų, vyras privalo jai pervesti 100 000 eurų. Kitam žmogui aiškino, jog turi jam žinutę iš pomirtinio gyvenimo. Ją atskleisti sutiko už 3 000 eurų.

„Dėl pinigų, atseit, ne ji pati sumąstė taip, o čia jai pasako Kūrėjas. Jei nepatinka sumos – kreipkitės į Kūrėją, į Dievą. Argumentuodavo, kad tai yra energetiniai mainai“, – pasakoja tapatybės atskleisti nenorėjusi nukentėjusioji.

Sukčiai savo aukoms neleido bendrauti su niekuo kitu, tik su jais pačiais.

„Apribojimais, kad nereikia su kitais bendrauti, atsiriboti nuo visų, tik jų nuomonė viena yra teisi. Ir jei kažką paprieštarauji – iškart – ne. Ir tas spaudimas gaunasi“, – sako kitas nukentėjusysis.

Teisėsauga neva raganių burtams užkirto kelią, kai vienos nukentėjusios kaimynai sužinojo, kad šią sukčiai įtikino perrašyti turimą nekilnojamąjį turtą kaltinamosios vardu ir parduoti įmonę, o gautas lėšas perduoti kaltinamajai – iš viso kone 250 tūkst. eurų. Apie tai kaimynams prasitarė nukentėjusiųjų pora, o pilietiški žmonės pranešė policijai.

„Geri žmonės padėjo. Kaimynams ačiū, kad pamatė. Labai adekvatumas kitų žmonių, nes išgelbėjo kiti žmonės. Atvėrė akis, kur mes papuolėm“, – sako nukentėjusysis.

Nuo sutuoktinių nukentėjęs asmuo: „Dabar akys atsivėrė“

Už visus šiuos nusikaltimus piktųjų dvasių prakeiksmo neišsigandęs, teismas Alesijai Trilikauskienei skyrė šešerius metus kalėjime, o jos sutuoktiniui, kuris patikliems žmonėms įrodinėjo, kad jo žmona turi antgamtiškų galių – kone 155 tūkst. eurų baudą. Taip pat apsimetėliai raganiai turės nukentėjusiems iš viso sumokėti 530 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.

„Buvo taikytos laikinos nuosavybės teisių apribojimo priemonės, rasta ir pinigų suma tam tikra. Iš dalies bus patenkinta. O kita tai žiūrėsim – vykdymo procese turėtų atlyginti“, – komentuoja L. Kiaurakis.

Dabar nukentėję klaipėdiečiai patys nesupranta, kaip juos galėjo šitaip ilgai, net trejus metus, maustyti:

„Psichologiškai labai pasikaustę. Psichologija ant tiek, kad gali žmogų sugniuždyti. Čia neįsivaizduoju, kaip taip įmanoma, dabar akys atsivėrė – čia tiesiog nerealu.“

„Kodėl žmogus, kuris save laiko 100 procentų šviesa, pateikia save vos ne kaip Dievą, viską žinantį ir kad tuoj išeis iš žemės, nes jau tiek išsivalė. Prilygino save dievams, šventiesiems ir angelams. Ir kai pamačiau, koks žmogus yra, aš galvoju – su kuo mes buvom susidėję?“

Burtininkai apsimetėliai žmonėms sutikdavo padėti tik kol šie turėdavo pinigų. Kai tūkstančiai išsekdavo, pasitraukdavo ir piktosios dvasios. Tačiau jos grįždavo, vos aukos vėl prakusdavo.

