Budrys tvirtina nesulaukęs kinų prašymo keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą

Pasak jo, pokalbiams tokiomis temomis dar per ankstyvas laikas.

„Aš jums galiu pasakyti, kad mes toli gražu iki tenai“, – interviu BNS sakė K. Budrys.

Kadenciją pradėjusi Gintauto Palucko Vyriausybė deklaravo siekį atkurti atstovavimą santykiuose su Pekinu, o reaguodama į tai Kinija pareiškė, jog yra pasirengusi stiprinti bendravimą su Vilniumi ir „įveikti dabartinę situaciją gerbiant „vienos Kinijos“ principą“.

BNS rašė, kad Lietuvos ir Kinijos santykiai pašlijo 2021 metais Vilniuje atidarius Taivaniečių atstovybę. Nuo tada Pekinas šalyje sumažino diplomatinį atstovavimą ir, anot šalies pareigūnų, ėmėsi prekybos ribojimų.

Šiuo metu nei Vilniuje, nei Pekine nedirba minėtų šalių ambasadoriai.

K. Budrys sakė, kad pokalbiuose su Kinija dabar kalbama apie „visiškai bazinį minimumą, kurį turi turėti valstybės, turėdamos santykius“.

„Tai dėl to čia nėra niekas dar papildomai ir formuluojama, ką dar Lietuva galėtų padaryti. Nes jeigu mes nesame toje situacijoje, kur galime turėti bazinius, minimalius diplomatinio atstovavimo taškus, tai nėra daugiau apie ką ir kalbėt. Arba, sakykime taip, labai sudėtinga apie ką nors daugiau kalbėt“, – teigė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Pasak jo, dialogas su Kinija vyksta pakankamai lėtai, iš Pekino laukiama pozityvių signalų.

„Kantrybės ir ana pusė turi, kantrybės turi ir Lietuva, kaip tūkstantmetė valstybė“, – kalbėjo ministras.

K. Budrys atsisakė detaliau komentuoti vykstančias derybas.

„Kiekvieną kartą, kai mes per viešąją erdvę pasikalbam, kai kažkokios nuotraukos atsiranda viešoj erdvėj, visas procesas dauginasi iš penkių kaip minimum laike, nes jis prailgėja ir apsunkėja. Tai dėl to aš jau tikrai prie to neprisidėsiu ir visiem, kurie tai daro, irgi tą sakau: tai nepadeda, jeigu mes norime ko nors pasiekti“, – sakė užsienio reikalų ministras.

„Jeigu mus tenkina dabartinė situacija, kai realiai neturime jokio pajudėjimo, bet visi turim apie ką šnekėti, tai tada tęskime tą praktiką ir darykime“, – pridūrė jis.