Budrys pagerbė Rusijos numušto lėktuvo MH17 aukas, ragino siekti žalos įvertinimo

K. Budrys socialiniame tinkle X priminė, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) nusprendė, jog Rusija prisidėjo prie reiso MH17 lėktuvo numušimo, kurio metu žuvo 298 žmonės.

„Vakar Nyderlanduose, prie MH17 memorialo, pagerbiau lėktuvo tragedijos aukų atminimą“, – rašė K. Budrys.

Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad po šios tragedijos būtina siekti teisingumo, o kartu – ir žalos įvertinimo.

„Lietuva visiškai solidarizuojasi su Nyderlandų žmonėmis ir visomis kitomis tautomis, kurios per šią siaubingą tragediją neteko savo piliečių. Teisingumo turi būti siekiama ne tik per tiesą, bet ir per atskaitomybę. Kitas žingsnis aiškus – nustatyti pasekmes, įskaitant išsamų padarytos žalos įvertinimą“, – skelbė K. Budrys.

Iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą skridęs „Boeing 777“ laineris buvo numuštas 2014 m. liepos 17 d., pasitelkiant Rusijos gamybos raketą „Buk“, kuri buvo paleista iš separatistų kontroliuojamos teritorijos Ukrainos rytuose.

EŽTT teisėjai nagrinėja keturias bylas, kurias Rusijai iškėlė Ukraina ir Nyderlandai ir kurios apima daugybę įtariamų žmogaus teisių pažeidimų per visapusišką invaziją nuo pat karo pradžios, įskaitant „Malaysia Airlines“ reiso MH17 orlaivio numušimą ir Ukrainos vaikų grobimą.