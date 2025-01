Budrys Helsinkio susitikime tikisi politinio sutarimo dėl Rusijos „šešėlinio laivyno“

„Norint būti greitiems, reikia treniruotis prieš tai, norint treniruotis, reikia planuoti. Norint planuoti, reikia būti pasirengus. (...) Kitą savaitę vyksiančiame susitikime – mes turime politiškai sutarti tai padaryti“, – teigė K. Budrys.

„Turime susitarti dėl tam tikrų protokolų – kas mums kelia grėsmę, o kas yra mums grėsmės nekelianti civilinė laivyba“, – pabrėžė jis.

Kitą antradienį Helsinkyje rengiamas NATO narių prie Baltijos jūros viršūnių susitikimas

Susitikimo metu bus aptariamas Baltijos jūros regiono saugumas, ypač priemonės, reikalingos kritinei povandeninei infrastruktūrai apsaugoti.

REKLAMA

REKLAMA

Bus kalbama apie NATO buvimo Baltijos jūroje stiprinimą ir atsaką į Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno keliamą grėsmę.

REKLAMA

Šis viršūnių susitikimas yra atsakas į daugybę incidentų, per kuriuos buvo apgadinti per Baltijos jūrą einantys dujotiekiai ir kabeliai, dėl šių pažeidimų įtariami su Rusija susiję laivai. Kalėdų dieną buvo pažeisti „Estlink 2“ elektros kabeliai tarp Suomijos ir Estijos ir dar keturi ryšių kabeliai, įskaitant Helsinkio ir Rostoko jungtį, kuri jau buvo nutraukta per ankstesnį incidentą lapkritį.

Įtariama, kad tyčinę žalą Kalėdų dieną padarė naftos tanklaivis „Eagle S“, plaukiojantis su Kuko salų vėliava, tačiau iš tikrųjų priklausantis Rusijos „šešėliniam laivynui“. Rusija naudoja daug kitų tanklaivių ir krovininių laivų, kad apeitų sankcijas, jai įvestas dėl įsiveržimo į Ukrainą, veža jais naftą.