TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys dalyvaus konferencijoje „Bledo strateginis forumas“ Slovėnijoje

2025-09-01 07:57 / šaltinis: BNS
2025-09-01 07:57

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Bledo strateginis forumas“ Slovėnijoje.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Bledo strateginis forumas" Slovėnijoje.

0

Lietuvos diplomatijos vadovas pasisakys forumo sesijoje „Europa – saugi ir laisva“.

Konferencijos metu taip pat numatyti ministro dvišaliai susitikimai.

Konferencijoje dalyvaus valstybių vadovai, užsienio reikalų ministrai ir ekspertai iš Europos, Jungtinių Valstijų, Vidurio Rytų, Afrikos, Pietryčių Azijos bei tarptautinių organizacijų, kurie aptars platų spektrą tarptautinių klausimų, įskaitant ir Europos vaidmenį kuriant stabilesnę, bendradarbiavimu grindžiamą ir saugesnę ateitį.

Tarptautinė konferencija „Bledo strateginis forumas“ yra Slovėnijos vyriausybės projektas, kurį bendrai organizuoja Slovėnijos užsienio reikalų ministerija ir Europos perspektyvų centras. 

