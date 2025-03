Budrys apie Zelenskio ir Trumpo susitikimą: diplomatinė nesėkmė, bet tai nėra galutinis santykių žlugimas

„Tikrai nemanau, kad tai yra galutinis santykių žlugimas. Transatlantinis ryšys išlieka ir diplomatiniai kanalai išlieka. Tai yra diplomatinė nesėkmė, tai akivaizdu. Žinoma, reikės dar daugiau pastangų santykiams toliau plėtotis tarp Ukrainos ir JAV, ir Europa turės įdėti daugiau pastangų. Čia pirmiausia diplomatų darbas turės būti daromas dar kokybiškiau. Ir aš čia tikrai nedėčiau dar brūkšnio, kaip tik susirašyčiau darbų sąrašą priešakyje. Ir tie darbai turi būti orientuoti į diplomatinių ryšių su JAV išlaikymą, tas yra labai svarbu, taip pat turi Europa susitelkti. Neįsivaizduoju, kas dar turėtų tai pastūmėti daryti tai padaryti“, – šeštadienį LRT radijui sakė K. Budrys.

Klausiamas, ar po penktadienio susitikimo esama signalų, jog JAV gali nutraukti karinę paramą Ukrainai, K. Budrys nurodė, jog diplomatiniai šaltiniai tai neigia.

Anot ministro, artimiausiomis dienomis bus ne vienas Europos lyderių susitikimas, kurių metu, vylėsi jis, bus priimti ryžtingi sprendimai dėl paramos Ukrainai. Vienas jų – įšaldyto Rusijos turto panaudojimas.

„Europa turi daryti tai, ką turi daryti agresoriaus atžvilgiu – su Rusija reikia dirbti iš kietos pusės“, – dėstė jis.

„Tikimės, kad karinės paramos paketas Ukrainai bus sutartas. To dabar reikia – parodyti, kad yra opcijų ir kitų, tai nėra ta vienintelė. Karinės paramos prasme Europa turėtų padidinti šiais metais nuo to, ką darė pernai, 13 mlrd. eurų, ir mes galėtume bent minimum padengti Amerikos paramą. Jei neturėsime tokio alternatyvos, įstrigsime su visa parama Ukrainai. Ir uždarysime pasirinkimus Ukrainai. Ukraina turi turėti kelius toliau judėti į priekį. Ir Europos vaidmuo čia yra ne vien per solidarumą, bet konkrečius veiksmus, dabar ypač svarbus, raktinis“, – sakė ministras.

Penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kur šalys turėjo pasirašyti susitarimą dėl naudingųjų iškasenų. Ukraina, be to, tikėjosi JAV saugumo garantijų.

Tačiau V. Zelenskio pokalbis su Donaldu Trumpiu ir JAV viceprezidentu JD Vance‘u stebint filmavimo kameroms peraugo į smarkų ginčą. D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį, kad jis „nėra pasirengęs taikai“ ir „žaidžia su Trečiuoju pasauliniu karu“. Susitikime dalyvavęs viceprezidentas kaltino V. Zelenskį nedėkingumu JAV.

Savo ruožtu V. Zelenskis tvirtino, kad neturėtų būti daroma jokių kompromisų su ukrainiečius žudančiu Kremliaus režimu.

Po įtampą kėlusio apsikeitimo pozicijomis, Ukrainos prezidentas anksčiau laiko paliko Baltuosius Rūmus.

Taip pat šalių lyderiai nepasirašė sutarties dėl Ukrainos žaliavų išteklių naudojimo ir atšaukė suplanuotą bendrą spaudos konferenciją.