„Blue/Yellow“ ir prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia aukoti: bus siunčiami „Linkėjimai iš Lietuvos“

Visą vasarą truksianti akcija sieks nupirkti ir į Ukrainos frontą nusiųsti kuo daugiau Lietuvoje pagamintų arba surinktų dronų.

Paramos akcijos „Linkėjimai iš Lietuvos“ globėja prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžia: „Ukraina – mūsų bendras frontas, kuriame kiekvienas galime tapti skaudžiu kumščiu agresoriui. Siųskime į mūšį savo lietuviškus dronus, kad jie kautųsi su priešu mūsų vardu. Kautųsi už gyvenimą, už pergalę, už ateitį“.

Akcijos metu kiekvienas asmuo arba įmonė, paaukoję 500 eurų, turės galimybę savo vardu pavadintą droną nusiųsti į Ukrainą su linkėjimais iš Lietuvos. Prie paramos galima prisidėti ir mažesne suma skambinant numeriu 1499 (skambučio kaina - 10 eurų) arba atliekant pavedimą į „Blue/Yellow“ sąskaitą su paskirtimi „Dronai“.

REKLAMA

REKLAMA

„Dronai tapo bene svarbiausiu kovos įrankiu, ir kuo daugiau ukrainiečiai jų turės, tuo greičiau jie išlaisvins savo žemes nuo okupantų. Šia akcija remsime ir Lietuvos verslą, nes dronai bus perkami iš vietinių tiekėjų. Tai dar viena galimybė parodyti, kad Lietuva ir jos žmonės yra pasirengę veikti konkrečiai ir efektyviai“, - sako Jonas Ohmanas „Blue/Yellow“ bendraįkūrėjas.

REKLAMA

Ukrainos fronte dronai naudojami įvairioms užduotims atlikti, įskaitant žvalgybą, taikinių nustatymą, komunikacijų palaikymą ir tiesioginį dalyvavimą kovoje. Žvalgybiniai dronai padeda nustatyti priešo pozicijas ir judėjimą, tuo tarpu koviniai dronai gali būti ginkluoti ir naudojami taikiniams sunaikinti.

„Vien šiemet per pirmąjį pusmetį Ukrainai nupirkome ir nusiuntėme daugiau nei 2000 įvairių dronų - nuo mažų FPV (angl. first-person view – pirmojo asmens vaizdo) iki didelių ir specialias misijas atliekančių dronų. Žinoma, kad to nepakanka, todėl siekiame per šį mėnesį pridėti dar bent kelis šimtus įvairių dronų“, - teigia Laura Paukštė, „Blue/Yellow“ direktorė.

REKLAMA

REKLAMA

Norintys paremti Ukrainą lietuviškais dronais, prisidėti gali bet kokią sumą pervesdami „Blue/Yellow“ organizacijai (VšĮ „Mėlyna ir geltona“, sąsk. nr.: LT177300010140894869, paskirtyje įrašant „Dronai“) arba skambindami tel. 1499 (10 eur). Savo vardus ant dronų su linkėjimais ukrainiečiams galės užrašyti asmenys arba organizacijos, pervedę bent 500 eurų - tokiu atveju pavedimo kopiją su pageidaujamu vardu, kuris bus užrašytas ant drono, reikia siųsti el. paštu [email protected].

„Blue/Yellow“ organizacija veikia nuo 2014 m. ir už surinktas lėšas Ukrainai tiekia būtiniausią pagalbą fronte, įskaitant dronus, antidronus, išminavimo įrangą, optiką, naktinio matymo prietaisus, termovizorius, automobilius ir kitą reikalingą įrangą. Organizacija taip pat rengia ukrainiečių karių mokymus bei vykdo Lietuvos medikų misijas, kurie padeda deokupuotų Ukrainos teritorijų gyventojams.