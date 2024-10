Birutę vaizdas ant vyro kapo šokiravo trečią kartą – pasidarbavo ilgapirščiai

Kaip tik dėl to sostinės savivaldybė ir policija jau nuo šio savaitgalio žada budėti kapinėse ir prašo žmonių kiek galima persėsti iš asmeninių mašinų į viešąjį transportą.

O policija dar ir priduria – dėl didesnių žmonių srautų, lankantieji kapus, turėtų išlikti budrūs, mat nesnaudžia ir ilgapirščiai.

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Vilnietė Irena Rokantiškių kapinėse tvarko artimųjų amžino poilsio vietą, kur palaidoti vyro tėvai ir vos metus mirusi dukterėčia. Moteris sako, kad Vėlinių žvakes jiems uždegs anksčiau, mat lapkričio pirmąją į kapines ji jau nevažiuoja.

„Nes po to labai daug žmonių, ir, žinot, kaip sunku privažiuoti. Ir paskiau jau nebeleidžia su mašinomis įvažiuoti į vidų“, – sako vilnietė Irena.

Dėl tos pačios priežasties žvakes ant savo giminių kapų Karveliškių kapinėse dega ir Lidija.

„Čia jau nevažiuosim lapkričio pirmą. Jo jo, dėl srautų“, – teigia vilnietė Lidija.

Atliekų ženkliai padaugėjo

Dėl galimų spūsčių, kaip sako kapines prižiūrinčios įmonės atstovas, pastaruoju metu taip iš anksto tvarkančių artimųjų kapus ėmė daugėti.

„Dvi, tris jau savaites pagal atliekų kiekius matome, kad žmonių kiekiai didžiuliai. Atvyksta viešasis transportas – Vilniaus miesto autobusai – tai visi pilni žmonių, tai tikrai ir automobiliais vyksta“, – pasakoja „Ecoservice“ kapinių priežiūros ir administravimo vadovas Darius Jakutonis.

Atliekų padaugėjo 3–4 kartus.

„Kaip pavyzdys, šį savaitgalį – šeštadienį, sekmadienį – vežėm iš Karveliškių kapinių atliekas, tai išvežėme keturiasdešimt tonų. Kaip šiaip standartiškai išvežame apie 15–20 maksimum“, – kalba Darius Jakutonis.

Anksčiau kapus sutvarko ir tie, kas turi vaikų, mat per jų atostogas dažnas planuoja išvykti iš Lietuvos. O štai tų, kas vis gi vyks į kapines, ypač į didžiąsias, sostinės savivaldybė prašo persėsti iš nuosavų mašinų į viešąjį transportą. Mat patekti į kapines bus įmanoma tik per apylankas.

„Rokantiškių kapines galima bus aplankyti įvažiuojant iš Naujosios Vilnios pusės. Nuo Antakalnio pusės prioritetas bus taikomas viešąjam transportui“, – vardija Vilniaus savivaldybės atstovas Eduardas Garbovskis.

Policija ragina būti budriais

Visas patekimo į kapines schemas valdininkai sako jau sudėję į savivaldybės internetinį puslapį. Be to, lapkričio pirmąją ir visą šventinį savaitgalį miesto autobusai į kapines važiuos dar dažniau – maždaug kas dvi minutes. Jau nuo šio savaitgalio prie didžiųjų kapinių budės ir policijos pareigūnai. Kapinėse jau pastatyti draudžiamieji ženklai, tad į pačią kapinių teritoriją per Vėlines galės pakliūti tik žmonės su negalia. Einant tvarkyti kapų Policija ragina būti budriais.

„Paliekant automobilius kapinių prieigose – nepalikti viduje vertingų daiktų. Kalbant apie vaikščiojimą prie kapinių, jeigu tamsus paros metas – dėvėti atšvaitą. Pasitaiko atvejų – didelis žmonių srautas, didelė teritorija, tai pasiklysta vaikai, trumpam atsiskyrę nuo tėvų“, – sako Vilniaus policijos atstovas Vaidas Maziliauskas.

O štai policija prabyla ir apie vagystes. Kad ir kaip norėtume artimiesiems palikti prabangesnes žvakides ar gėlės, geriau to nedarytume, nes atėję kitą dieną tikrai galime jų nerasti.

Ilgapirščiai šluoja viską

Beveik penkioliką metų vyro kapą kiekvieną savaitę lankanti Birutė sako – tai jau trečias ant kapo jos pastatytas žibintas.

„Buvau, kaip sakyt, tokias iškilmingesnes padėjus, tai atvažiavus neradau, tai mes su dukrom sakom, matyt, kažkam labiau reikėjo“, – dalijasi vilnietė Birutė.

Prisimena Birutė ir gėles, kurias paliko ant vyro kapo vos po laidotuvių. Atvykusi kitą kartą jų vietoje irgi rado tuščias duobutes. Policija sako, kad ne tik gėles ar kitokius daiktus nuo kapų ilgapirščiai šluoja, vagia jie ir rankines, kurias neatsargiai žmonės palieka ant suolelio, lankydami artimojo kapą.

Per kelis mėnesius vien Vilniuje užregistruotos penkios tokios vagystės. Dėl smulkesnių per dieną į kapinių administraciją taip pat kreipiasi net ne po vieną žmogų.