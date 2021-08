Bilotaitė apie sprendimus dėl palapinėse apgyvendintų migrantų: „Šaltasis sezonas jau prasideda ir tikrai tie sprendimai bus“

„Mes ruošiamės ir artimiausiu metu bus pateikta informacija apie sprendimus, kur ir kaip tie asmenys bus perkelti, nes šaltasis sezonas jau prasideda ir tikrai tie sprendimai bus“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministrė.

Jos teigimu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) šiuo metu yra atsakinga už konteinerinių namelių, skirtų 5 tūkst. žmonių apgyvendinimui, pirkimą.

„Šiuo metu, mano žiniomis, pagal sudarytas sutartis, mes galime įsigyti konteinerinių namelių, skirtų iki 5 tūkst. žmonių“, – teigė A. Bilotaitė.

„Mano žiniomis, buvo atsižvelgta į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos ir tas didysis pirkimas yra sustabdytas. Šiuo metu pradėtos naujos procedūros tam, kad būtų galima išspręsti klausimus, kurie buvo keliami“, – kalbėjo vidaus reikalų ministrė.

VSAT liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje dėl konteinerinių namelių, kuriuose būtų apgyvendinta 5 tūkst. migrantų, su bendrove „Arijus“ neskelbiamų derybų būdu pasirašė dvi 5,4 ir 7,3 mln. eurų vertės sutartis.

Tarnyba pabrėžia, kad bus sumokėta už faktiškai suteiktas paslaugas, todėl ne visa sutarties suma gali būti išnaudota.

Šiuo metu VSAT yra nutraukusi ir rugpjūčio pradžioje paskelbtą 559 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą dėl konteinerinių namelių, kuriuose galėtų tilpti iki 40 tūkst. migrantų.

Tarnyba teigia, kad toks sprendimas priimtas gavus dvi pretenzijas bei keturis paklausimus iš pirkime ketinusių dalyvauti verslo subjektų. Pirkimu buvo susidomėjusios 30 įmonių.

Be to, Viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė pastabas dėl pirkimo dokumentų, kuriuos VSAT turės patikslinti, taip pat turės būti tikslinama ir techninė specifikacija. Po to pirkimas bus skelbiamas iš naujo.