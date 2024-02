Berniukui, dėl medikų kaltės praradusiam regėjimą, priteista 160 tūkst.

Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas piniginės kompensacijos dydis yra teisingas ir tinkamai nustatytas. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas kompensacijos dydį, tinkamai įvertino vaiko būsimo gyvenimo suvaržymus, sunkumus ir negrįžtamus praradimus. Todėl, Apeliacinio teismo vertinimu, atlygintinos žalos dydis protingai ir pagrįstai apskaičiuotas remiantis jos padarymo metu galiojusiais mėnesinės algos dydžiais, t. y. 252 MMA, arba 160 000 Eur.

Žala padaryta regėjimui, kuris yra vienas iš svarbiausių žmogaus pojūčių, o jo dalies visiškas praradimas yra ypač sunkus padarinys, veikiantis tiek žmogaus vidinį pasaulį ir psichiką, tiek jo galimybes (mokslo, darbo, profesines, asmenines, socialines), taip pat kasdienybę, poilsį ir kt. Šiuo atveju vaikas visiškai neteko regėjimo viena akimi ir to, priešingai nei prarastos klausos atveju, atkurti neįmanoma. Be to, netekus vienos akies regos funkcijos, antrajai akiai teks gerokai didesnis krūvis, dėl to yra reali ir antrosios akies regos funkcijos pakenkimo (susilpnėjimo) grėsmė.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad staigus ir netikėtas dalies regėjimo praradimas berniukui ne tik sukėlė, bet ir tebekelia skausmingus išgyvenimus, nepatogumus kasdieniame gyvenime. Būdamas jauno amžiaus jis daug sunkiau išgyvena ir priima regėjimo praradimą nei suaugęs, ir tai dar labiau išryškės paauglystės etapu.

Apeliacinės instancijos teismui pripažintus mažamečio teisę į jo sveikatai padarytą 160 000 Eur neturtinę žalą, Valstybinė ligonių kasa turės jam sumokėti likusią 149 700 Eur sumą, nes 10 300 Eur neturtinė žala berniukui jau kompensuota po ginčo išnagrinėjimo Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje.

Lietuvos teismų praktikoje didžiausios neturtinės žalos sumos buvo priteistos 2015 m. – 250 000 Eur (jaunuoliui, nukentėjusiam nuo tyčia sukelto gaisro), 2022 m. – 150 000 Eur (kūdikiui, nukentėjusiam nuo gimdymo procesą organizavusių specialistų netinkamų veiksmų) ir 2005 m. – 144 810 Eur (naujagimiams dvynukams, sužalotiems ligoninėje).

Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-52-910/2024 įsiteisėja jos priėmimo dieną, tačiau per tris mėnesius nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.