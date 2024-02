Pamatę garsaus serialo aktorių gerbėjai neslėpė susirūpinimo: nebeprimena savęs

48-erių aktorius vilkėjo storą kreminės spalvos paltą ir leopardo rašto džemperį su gobtuvu, džinsus ir sportinius batelius, kai keliavo iš kepyklos pasiimti pyrago.

Gerbėjai netruko pastebėti, kad aktorius labai pasikeitęs ir susirūpino jo sveikata, ne vienas teigė, kad jo išvaizda toli gražu nebeprimena tokio, koks jis buvo seriale.

Šis pasivaikščiojimas užfiksuotas po to, kai Paulas prisipažino dėl narkotinių medžiagų laikymo, kai Kūčių dieną buvo prigautas prie baro. Televizijos žvaigždė buvo su draugu ir kūdikiu, kai policija pas jį rado narkotinių medžiagų. Per teismo posėdį jis pripažino savo kaltę, rašo dailymail.co.uk.

Žiniasklaidoje rašoma, kad filmo „Peaky Blinders“, kuriame „Oskarui“ nominuotas Cillianas Murphy vaidina Andersono brolį Tommy, kūrėjai rengia pilnametražę kulminaciją, tačiau kaltinamasis nuosprendis gali turėti „didelę įtaką“ filmui, tuo metu sakė šaltinis.

Disheveled ‘Peaky Blinders’ star Paul Anderson looks unrecognizable in new photos https://t.co/puioOYUq43 pic.twitter.com/bmQvTcrNHi