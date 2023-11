„Belaruskalij“ arbitraže iš Lietuvos reikalauja atlyginimo dėl sustabdyto trąšų tranzito

To bendrovė reikalauja po to, kai Lietuvos Vyriausybė pernai sausį negaliojančia pripažino „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ krovinių gabenimo sutartį – nuo vasario 1-osios kalio trąšų gabenimas per Lietuvą buvo sustabdytas.

„Belaruskali“ pateikė pranešimą apie arbitražą. Jis pateiktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 1999 metų kovo 5 dienos sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos pagrindu. Šiuo metu analizuojamas pranešimo apie arbitražą turinys ir į jį bus sureaguota nustatyta tvarka“, – BNS nurodė susisiekimo ministro patarėja Gabrielė Vasiliauskaitė.

„Dėl arbitražo proceso konfidencialumo, siekiant nepakenkti Lietuvos interesams arbitražo byloje kol kas pateikti daugiau komentarų negalime“, – teigė ji.

Pirmasis apie „Belaruskalij“ skundą pranešė naujienų portalas tv3.lt. Pasak jo, Baltarusijos trąšų milžinė reikalauja atlyginti apie 1 mlrd. eurų siekiančius nuostolius.

Vyriausybė pernai sausį patvirtino strateginių įmonių sandorius tikrinančios komisijos išvadą, jog sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka nacionalinio saugumo interesų, todėl nuo vasario 1-osios turi būti nutraukta.

Tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį ir pagal sutartį turėjo tęstis iki 2023 metų pabaigos. „Belaruskalij“ trąšas uoste krovė verslininko Igorio Udovickio ir „Belaruskalij“ kontroliuojamas Birių krovinių terminalas.