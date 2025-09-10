Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Be žinios dingus 24-erių jaunuoliui – šaukiasi pagalbos: paliko ir laiškelį

2025-09-10 11:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 11:55

Vilniaus rajone Rudaminoje trečiadienio rytą išplito šeimos pagalbos prašymas padėti surasti dingusį Pijų Švarcą, kuris išėjo iš namų ir dingo be žinios. 

Vilniaus rajone šeimos pagalbos šauksmas: ieško dingusio 24 metų jaunuolio: „Parašė laiškelį, kad turi išvykti“ (nuotr. socialinių tinklų)

Vilniaus rajone Rudaminoje trečiadienio rytą išplito šeimos pagalbos prašymas padėti surasti dingusį Pijų Švarcą, kuris išėjo iš namų ir dingo be žinios. 

0

Kaip skelbia dingusiojo sesuo, jaunuolis iš namų išėjo ankstų trečiadienio rytą, paliko visus savo daiktus ir laiškelį.

LABAI PRAŠAU VISŲ PASIDALINTI ŠIUO PRANEŠIMU!! Sveiki visi. Šiandien paryčiais (5:30) iš namų (Vilniaus r. Rudamina) išėjo ir dingo mano brolis, PIJUS ŠVARCAS. Paliko visus savo daiktus, telefonus, pinigus bei šunį. Parašė laiškelį, kad turi išvykti“, – skelbiama įraše feisbuke

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teigiama, kad paskutinį kartą P. Švarcas matytas vėlų antradienio vakarą apie 23 val. 

„Apsirengęs tamsiais juodais/pilkais šortais žemiau kelių, juodais kedais, tamsia maike bei gali būti su margu megztiniu. Tatuiruota visa kairė ranka. Su savimi tikriausiai turi juodą kuprinę.

Policija informuota ir daro viską, ką gali, tačiau prašome visuomenės pagalbos. Jeigu neseniai matėte, pavėžėjote ar kitaip su juo bendravote labai prašome visų susisiekti BENDRUOJU PAGALBOS TELEFONU 112“, – pagalbos prašymu dalinasi dingusiojo sesuo. 

Ji taip pat nurodo, kad pastebėjus ar mačius dingusįjį susisiekti galima telefonais: +37061598615 ir +37067955016.

Tai, jog šeima kreipėsi dėl dingusio jaunuolio patvirtino ir Bendrasis pagalbos centras, kurio atstovai nurodė, kad dingęs jaunuolis yra 24 metų amžiaus, o informacija perduota policijai. 

 

