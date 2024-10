Bažnyčia pasakė, ką rinktis Seimo rinkimuose: gyvybė – per vyro ir moters sąjungą

Pateikiame visą Vyskupų kreipimąsi į gyventojus:

„Brangūs broliai ir seserys,

Artėja labai svarbus įvykis mūsų Tėvynėje – rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Būdami nepriklausomos demokratinės respublikos piliečiai, kuriame valstybę ir dalyvaujame jos valdyme per demokratiškai išrinktus atstovus. Kiekvieno iš mūsų konstitucinė teisė ir pareiga domėtis savo valstybės reikalais bei aktyviai dalyvauti Seimo rinkimuose. Valstybės valdymas – tai rūpinimasis bendruoju gėriu nepamirštant krikščioniškos artimo meilės, kuria atsiliepiame į Kūrėjo mums dovanoto krašto puoselėjimą. Tai yra visų mūsų atsakomybė protėviams, broliams ir seserims, kurie ilgose Lietuvos laisvės kovose patyrė daug kančios ir net atidavė savo gyvybę.

Seimo rinkimuose tarp kandidatų į valstybės valdžią kviečiame atpažinti žmones, kurie gebėtų tvirtinti darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės pagrindus. Čia mums gali padėti Evangelijoje randami Jėzaus pasiūlyti principai: „Jūs pažinsite juos iš vaisių“ (Mt 7, 16). Mokytojas iš Nazareto primena, kad žmogus turi būti vertinamas ne pagal skambius žodžius, bet pagal savo darbus, pagal tai, kaip jis vykdo dangiškojo Tėvo valią (plg. Mt 7, 21).

Padėti apsispręsti už ką balsuoti mums gali ir Bažnyčios mokymo gairės, išryškinančios pamatinius asmens ir visuomenės gėrius, be kurių nėra įmanomas darnus valstybės vystymasis. Ypač pabrėžtina pagarba žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, taip pat pagalba vargšams bei visuomenės silpniausiesiems. Visuomenės plėtrai ir gyvastingumui labai svarbus šeimos ir santuokos tvirtumas, kai per vyro ir moters sąjungą, paremtą lygiateisiškumu bei lygiavertiškumu, kviečiama į pasaulį nauja gyvybė; kai tėvai ar globėjai auklėja vaikus tiesos ir dorovės dvasia. Be to, reikia turėti omenyje solidarumo ir subsidiarumo principus, kuriais vadovaudamasi valstybė turi padėti savo piliečiams ir sykiu išsaugoti kiekvienam asmeniui labai svarbią veikimo, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę. Turime nepamiršti, kad moralinių ir dvasinių gėrių puoselėjimas yra viena svarbiausių asmens ir visuomenės klestėjimo sąlygų.

Brangūs broliai ir seserys, meilės mūsų Tėvynei Lietuvai skatinami, nuoširdžiai kviečiame aktyviai dalyvauti 2024 m. Seimo rinkimuose. Visi turime suprasti, kaip svarbu šiuo neramiu pasaulyje metu puoselėti mūsų tautos vienybę, solidarumą ir tarpusavio pagarbą. Siekime visi drauge, kad labiausiai verti politikai stotų prie mūsų valstybės valdžios vairo ir atsakingai tęstų mūsų tautos laisvės projektą. Nepamirškime maldos už Lietuvą, jos valdžią ir visus mūsų piliečius!

Gerasis Viešpats telaimina mūsų brangią Tėvynę saugumu ir vienybe!“

Seimo rinkimai vyks spalio 13 dieną.