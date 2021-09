Baltarusijos pusėje girdėjosi pabūklų šūviai, neįleisti 24 migrantai

Kelius neteisėtai patekti į Lietuvą migrantai rinkosi per Dzūkiją – jie neįleisti ties Varėnos rajonu ir Druskininkų apylinkėmis.

Be to, trečiadienį ties Druskininkų savivaldybe Baltarusijos pusėje girdėjosi pabūklų šūviai, teigia pasieniečiai.

Anot jų, netoliese kaimyninėje šalyje yra Gožos poligonas, todėl panašūs šaudymai čia girdimi neretai.

Be to, trečiadienį pasieniečiai į Lietuvą patekti neleido ir užsienietei, iš Baltarusijos vykusiai per tarptautinį Medininkų kontrolės punktą.

Iš Baltarusijos, kur buvo patikrinta šios šalies pareigūnų, 27-erių Kamerūno pilietė atėjo pėsčiomis.

Medininkų punkte dirbusiems pasieniečiams dokumentų kontrolei ji pateikė savo šalies pasą ir leidimą gyventi Liuksemburge. Pastarasis turėjo jai suteikti teisę į Šengeno erdvę patekti be vizos.

Vis dėlto VSAT pareigūnai nustatė, kad šis dokumentas gali būti suklastotas.

Dėl to kamerūnietė nebuvo įleista į Lietuvą ir grąžinta į Baltarusiją, teigiama pranešime.

Tarnybinių ginklų, specialiųjų priemonių ar fizinės prievartos veiksmų Lietuvos pasieniečiams ir jiems talkinantiems kariams praėjusią parą panaudoti neteko.

Sienos su Baltarusija kontrolė Lietuvos pusėje vykdoma sustiprintu režimu.

Į šalį šiemet per pasienį su Baltarusija pateko beveik 4,2 tūkst. neteisėtų migrantų, dauguma jų – irakiečiai.

Vilnius kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija. Dėl to šalyje paskelbta ekstremali situacija.