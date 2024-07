Baltarusijoje nuteistas vokietis televizijos eteryje prašė atleidimo nuo mirties bausmės

30-metis Rico Kriegeris birželio pabaigoje vykusiame slaptame teismo procese buvo nuteistas pagal šešis Baltarusijos baudžiamojo kodekso straipsnius, pranešė teisių gynimo grupė „Viasna“.

„Labai tikiuosi, kad prezidentas (Aliaksandras) Lukašenka man atleis ir suteiks man malonę“, – sakė Vokietijos pilietis Baltarusijos visuomeninei televizijai, kaip teigiama pranešime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūra TASS.

Jis papasakojo, kad 2023 metų spalį Ukraina jo paprašė nufotografuoti karinius objektus Baltarusijoje ir kad jis ukrainiečių nurodymu padėjo sprogstamąjį įtaisą ant geležinkelio bėgių netoli Minsko.

REKLAMA

REKLAMA

„Labai apgailestauju dėl to, ką padariau, ir jaučiu palengvėjimą, kad nebuvo aukų“, – sakė jis ir pridūrė, kad Vokietijos vyriausybė jį „apleido“.

REKLAMA

Remiantis paskyra „LinkedIn“ platformoje, kuri, pasak „Viasna“, priklauso R. Kriegeriui, jis buvo Vokietijos Raudonojo Kryžiaus medicinos darbuotojas, o anksčiau buvo dirbęs JAV ambasados Berlyne apsaugos darbuotoju.

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Kathrin Deschauer penktadienį sakė, kad „deja, Baltarusijoje yra įprasta praktika taip pristatyti žmones vaizdo įrašuose arba per televiziją, ir mes, žinoma, esame labai susirūpinę dėl to, kad toks demonstravimas šiurkščiai pažeidžia to asmens orumą“.

REKLAMA

REKLAMA

„Galime tik prašyti Baltarusijos vadovybės nutraukti šią praktiką“, – žurnalistams sakė K. Deschauer.

„Teikiame minėtam sulaikytajam konsulines paslaugas ir esame labai susirūpinę dėl jo atvejo“, – sakė K. Deschauer ir pridūrė, kad „mes, kaip vyriausybė, iš esmės nepritariame mirties bausmei bet kokiomis aplinkybėmis“.

Tarptautinės organizacijos „Amnesty International“ duomenimis, nuo 1991 metų, kai Baltarusija tapo nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos, mirties bausmė įvykdyta net 400 žmonių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau užsienio piliečiams mirties bausmė vykdoma retai.

Šalį valdo autoritarinį režimą sukūręs ilgametis lyderis A. Lukašenka, kuris yra sulaikęs tūkstančius disidentų ir pilietinių aktyvistų, kurie jam prieštarauja.

Baltarusija yra vienintelė Europoje šalis, kurioje leidžiama mirties bausmė, tačiau ji skiriama tik už sunkius nusikaltimus, įskaitant terorizmą ir išdavystę.