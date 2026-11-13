Baigėsi „Aršus Vilkas 2026-2“ pratybos: štai ką veikė

Kaip teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai, šių pratybų metu bataliono kariai treniravosi vykdyti gynybos, puolimo ir kontratakos operacijas, koordinuoti padalinių veiksmus ir integruoti skirtingus kovinius pajėgumus į bendrą operacijos planą.
Atskleidė, ką veikė per pratybas
Pratybose dalyvavę kovinės paramos inžinieriai sprogdinimo būdu formavo kraterius, skirtus priešo pajėgų judėjimui riboti ir įrengė perėjas per minų laukus bei kitas kliūtis, užtikrinančias savų pajėgų judėjimą. Pasitelkiant Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnius taip pat buvo treniruojamasi evakuoti karius iš mūšio lauko.
Kasmetinės vertinamosios Algirdo bataliono pratybos buvo užbaigtos 5-ojo etapo koviniais šaudymais.
„Šiame pratybų etape buvo naudojami įvairūs pėstininkų ginklai, pėstininkų kovos mašinų „Vilkas“ 30 mm patrankos, prieštankinės raketų sistemos JAVELIN ir SPIKE, 120 mm ir 60 mm minosvaidžiai bei koviniai dronai, kuriais buvo naikinami šarvuoti taikiniai. Algirdo bataliono kovinių dronų būrio veiksmus rėmė Lietuvos šaulių sąjungos bepiločių orlaivių komandos“, – teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai.
Visų pratybų metu dėmesys skirtas vadovavimo, ryšio ir sprendimų priėmimo procedūroms, padalinių tarpusavio koordinavimui, ugnies paramos organizavimui bei logistinės ir medicininės paramos užtikrinimui.
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