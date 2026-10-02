Avarija Vilniuje: judrioje gatvėje susidūrė 3 automobiliai

Kaip informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, pranešimas apie avariją gautas spalio 2 dieną, apie 7.27 val.
Pirminiais liudininkų duomenimis, pradžioje buvo manoma, kad susidūrė du automobiliai, tačiau vėliau paaiškėjo tikslus įvykio mastas – eismo įvykyje nukentėjo trys automobiliai: „Toyota“, „Lexus“ ir „Cadillac“.
Kadangi iš vienos transporto priemonės rūko dūmai, į nelaimės vietą buvo išsiųstos gausios pajėgos: policijos pareigūnai, greitosios medicinos pagalbos medikai bei ugniagesiai gelbėtojai.
Galimos spūstys
Laimei, pirminiais duomenimis, per eismo įvykį žmonės nenukentėjo. Dėl įvykio Savanorių prospekte galimi eismo trukdžiai.
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