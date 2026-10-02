BMW nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi: Anyksčių rajone – vos per plauką tragedija nepasibaigusi avarija

Kaip praneša policija, apie 23.15 val. Anykščių sen., vyras (gim. 2002 m.) (blaivus), vairuodamas automobilį BMW 320D, nepasirinko saugaus greičio, jo nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Nukentėjo keleivis
Eismo įvykio metu nukentėjo keleivis (gim. 2006 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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