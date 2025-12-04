 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: į paliktą „Audi“ rėžėsi „Bolt“ pavežėjas su „Toyota“

2025-12-04 21:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 21:37

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje, Stepono Batoro gatvėje, įvyko rimtas incidentas. „Bolt“ pavežėjas su „Toyota“ atsitrenkė į antrojoje eismo juostoje paliktą „Audi“. Pastarojo automobilio vairuotojas dingęs.

Avarija S.Batoro g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
11

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje, Stepono Batoro gatvėje, įvyko rimtas incidentas. „Bolt“ pavežėjas su „Toyota“ atsitrenkė į antrojoje eismo juostoje paliktą „Audi“. Pastarojo automobilio vairuotojas dingęs.

1

Eismas link Naujosios Vilnios apsunktintas.

Avarija S.Batoro g.
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija S.Batoro g.

„Bolt“ vairuotojas teisinasi, kad nespėjo sustabdyti ir trenkėsi į be jokių avarinių ženklų paliktą automobilį.

Abu automobiliai apgadinti smarkiai.

Įvykis tiriamas.

