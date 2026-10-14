Avarija Klaipėdoje: vyro vairuojama „Toyota“ partrenkė pėsčiąjį

Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko apie 7.05 val. Smiltelės gatvės ir Šilutės plentosankryžoje.
Klaipėdoje vyro vairuojama „Toyota“ partrenkė pėsčiąjį
Pirminiais duomenimis, 1957 metais gimęs vyras, vairuodamasautomobilį „Toyota“, partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusį 1971 m. gimusį vyrą.
Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų perduotas medikams.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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