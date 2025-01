Atslenka ciklonas Charly: Lietuva pasidalins į dvi dalis – sinoptikė skelbia, ko laukti

Pasak sinoptikės, Šiaurės Europoje audromis ir darganomis siautėjęs ciklonas Bernd ketvirtadienį nurims ir trauksis į šiaurės rytus. Lietuva, buvusi ramesnėje pietrytinėje jo pusėje, sausio 9-ąją dieną dar sulauks vėjų, o atmosferos frontai kai kur vis dar atneš kritulių.

„Šaltukas, prasibrovęs iš šiaurės, dar nesitrauks, tad teks vis dar plikledžio saugotis“, – teigia E. Latvėnaitė.

Penktadienį iš pietvakarių Baltijos regioną turėtų pasiekti naujas ciklonas, vardu Charly. Atkeliavęs iki mūsų, jis dar labiau sustiprės.

„Kol kas orų modeliai kiek skirtingai prognozuoja, ar per Lietuvą, ar per Baltiją jis keliaus. Nuo to ypač priklauso vėjo kryptis ir greitis, krituliai ir jų pasiskirstymas.

Kol kas labiausiai tikėtina, kad jis keliaus mūsų pajūriu, tad vakariniai, šiaurės vakariniai rajonai bus audringiausi, žvarbiausi su mišriais krituliais, nes pūs stiproki šiaurinių krypčių vėjai. Pietiniai ir rytiniai rajonai turėtų būti ramesnėje ir šiltesnėje šio ciklono dalyje“, – tikina sinoptikė.

Šeštadienis turėtų būti audringas, darganotas ir gana šaltas, sekmadienis – kiek ramesnis, sausesnis, bet dar vėsus.

Kitos savaitės pradžioje orai bus permainingi.

„Po kiek ramesnio ir dar šalto pirmadienio nuo antradienio bus šilčiau, o su atodrėkiu ir visokie krituliai kris, lijundros vėl pasirodys“, – praneša E. Latvėnaitė.

„Kiek sausesnė gali būti antra savaitės pusė, bet ūkanota ir niūri“, – pridūrė ji.

Ketvirtadienį, sausio 9 d., įdienojus pradės snigti pietiniuose, vėliau ir rytiniuose rajonuose, vakare trumpi krituliai jaudaug kur,kartais ir šlapdriba įsimaišys. Pavakare pietiniame, pietrytiniame pakraštyje galima lijundra. Vėjas pietų, pietvakarių dieną 6–11 m/s. Temperatūra dieną -1–1°C, pajūryje apie 2–3°C.

Penktadienio, sausio 10-osios, naktį krituliai, gausesni vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose - lietus, šlapdriba, sniegas, galima lijundra kris, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose daugiausia lietus lis, dieną jau daugiausia lietus, vakare vėl šlapdriba su sniegu maišysis. Vėjas naktį rytų, pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai 15–17 m/s, Naktį vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose minus 1–5°C, pietinėje ir rytinėje pusėje 0–2°C, dieną 1–4°C, šilčiausia pajūryje.

Šeštadienį, sausio 11 d., krituliai, daugiausia snigs, protarpiais gausokai, pustys, vietomis kils pūga. Plikledis. Vėjas naktį vakariniuose rajonuose šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose pietų, pietvakarių 6–11 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 8–13 m/s gūsiai 15–20 m/s, pietinėje ir rytinėje pusėje 7–12m/s. Naktį -3–0°C, dieną -1–1°C, pajūryje apie 2°C.

Sekmadienį, sausio 12 d., snigs, daugiausia naktį ir dienos pradžioje. Vėjas nepastovus 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose šiaurės 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį -1–6°C, pajūryje apie 0°C, dieną -1–3°C.

Pirmadienį, sausio 13 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovius 6–11 m/s. Naktį -5–10°C, pajūryje -2–0°C, dieną -3–2°C.

Antradienio, sausio 14-osios, naktį gausoki krituliai – šlapdriba, lietus, lijundra, dieną jau daugiausia lietus lis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį -3–2°C, dieną 1–6°C, vėsiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniame pakraštyje.

Trečiadienį, sausio 15 d., be ženklesnių kritulių, rūkai nusidrieks. Vėjas šiaurės vakarų naktį 7–12 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 0–2°C, dieną dieną 2–5°C.

Ketvirtadienį, sausio 16 d., be ženklesnių kritulių, rūkai nusidrieks. Vėjas vakarų 5–10 m/s. Naktį -2–1°C, dieną dieną 2–5°C.